Kariéru odstartoval Ivan Novák v Třebíči, kde působil do svých osmnácti let. Odsud přestoupil do KPS Brno, kde si během dvou let zahrál premiérově i nejvyšší tuzemskou soutěž.

Po sestupu KPS do druhé ligy čekala na Nováka vojenská služba. Jenže místo přesunu do Dukly Tábor čekal na odchovance Jiskry Borovina disciplinární trest a klasická vojna. „Dostal jsem devítiměsíční distanc za pokus uplatit výsledek jednoho druholigového utkání,“ zavzpomínal pro web Dukly Ivan Novák. „Byl jsem v tom nevinně, ale co se dalo dělat.“

Novák proto začal službu vlasti u bojového útvaru. „Byla tam vojna jako řemen, lítali jsme jako hadr na holi,“ vzpomíná Novák.

Na jeho fotbalový um ale nezapomněl trenér pražské Dukly Bohumil Musil. „Pořád si myslel, že by mě mohl do Dukly dostat. Občas mě vyhledal a říkal: Udržuj si váhu, a ne aby tě napadlo začít kouřit,“ směje se Novák.

V ten moment vstupuje na scénu další velké osobnost československého fotbalu, předseda Dukly Rudolf Kocek. U něj Musil za Nováka orodoval. „Kockovi se to nelíbilo, přeci jenom jsem byl ve fotbalovém trestu,“ pokračuje Novák. „Dokonce uvažoval o tom, že bych se měl přesunout do Luštěnic k parašutistům. Nevím, čím ho Musil přesvědčil, ale nakonec souhlasil a zařídil moje převelení do Dukly, třebaže jsem ještě nemohl hrát. A tak jsem v té době poctivě kroužil po atletické dráze, nabíral fyzičku a shazoval váhu. Dokonce si mě tehdy všiml šéftrenér atletů Dukly Aleš Poděbrad. Zcela vážně mi nabízel, ať přejdu k němu, jako běžec na dlouhých tratích.“

Po skončení trestu začal Novák hrát za B tým ve druhé lize, ale brzy si řekl o dres ligového áčka. „Moje premiéra v něm byla premiérou snů. Dukla tehdy hrála v Poháru mistrů rozhodující zápas o postup do druhého kola s Górnikem Zabrze na neutrální půdě v německém Duisburgu. Doma vyhrála 4:1, v Polsku ale prohrála 0:3. Do Německa mě hlavní trenér Jaroslav Vejvoda vzal s sebou a postavil mě. Remizovali jsme 0:0 a o našem postupu rozhodl los.“

Zásluhou štěstěny se tak Novák mohl postavit v jednom z největších zápasů své kariéry evropskému gigantovi - Realu Madrid. Na svém postupu předstopera se postavil legendám, jakými byli například Amancio, Gross nebo Gento.

Celkem poté odehrál Novák za Duklu osm ligových ročníků a podílel se na zisku mistrovského titulu a dvou vítězství v Československém poháru.

Jako obránce si v kariéře připsal jen pět ligových branek, ale ta z jara 1969 byla mimořádně důležitá. Dukle tehdy hrozil sestup z první ligy a Ivan Novák svou trefou zařídil v Pardubicích důležitou výhru 1:0.

Ivan Novák odehrál také tři utkání za československou reprezentaci. Debutoval společně se slavným brankářem Ivo Viktorem v roce 1966 v přátelském zápase v brazilském Rio de Janeiru. Domácí Brazílie tehdy před osmaosmdesáti tisíci diváky vyhrála 2:1. Novák nastoupil i do dalšího utkání proti Brazílii, ve kterém se zrodila remíza 2:2. Naposledy navlékl dres se lvíčkem v témže roce během přátelského utkání v Jugoslávii.

Po skončení aktivní kariéry v roce 1972 přijal místo šéftrenéra mládeže Dukly. Působil i jako asistent trenérů áčka Dukly Jelínka, Plasse, Boušky či Fryše. S dukelskou mládeží Novák pracoval až do roku 2000.