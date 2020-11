Stává se, že tu a tam se na hřišti objeví padesátník, který stále má svému týmu co dát. Stává se, že se na nějakém pouťovém zápase sejde stará garda, která svým uměním stále baví diváky. Ale aby mančaft s věkovým průměrem přes padesát hrál pravidelně soutěž několik let, to je rarita.

Dobrá nálada byla znát. Zleva Stanislav Hirš, Jaroslav Havel a Vlastimil Švondr. | Foto: Deník / Libor Plíhal

Ta si pak říká o zapsání do knihy rekordů. Přesně to se stalo v neděli 29. dubna 2007 s úderem desáté hodiny, když nastoupila Světlá C proti rezervě Okrouhlice. Tím se tak domácí tým stal nejstarším mužstvem hrající soutěže ČMFS (předchůdce FAČR) složené z registrovaných hráčů. Na hřišti v Nádražní ulici to posvětil šéf pelhřimovské agentury Dobrý den Miroslav Marek.