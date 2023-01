Fotbalisté budou celý rok bojovat o postup na Euro 2024, které hostí sousední Německo. To musí být extrémně lákává vyhlídka pro všechny české fanoušky. Postup z kvalifikační skupiny, jejíž los nám neuvěřitelně přál, je naprostou povinností.

Jediným skutečným protivníkem je v ní pro svěřence trenéra Jaroslava Šilhavého Polsko. A to se, při vší úctě k němu, v Kataru prezentovalo vším, jen ne fotbalovou modernou. Ale aspoň tam, na rozdíl od nás, bylo…

Hokejisté budou chtít na květnovém mistrovství světa ve Finsku a Lotyšsku navázat na loňský bronz. Ten by se dal označit jako vymodlený, protože na medailový zisk čekali čeští hokejoví fanoušci neuvěřitelných deset let.

Získat posily? Pro fotbalové kluby ve třetí lize a divizi poměrně velký problém

O angažování finského trenéra k národnímu týmu po zpackané olympiádě v Pekingu si můžeme myslet ledacos, ale hned na první akci to loni přineslo své ovoce. Teď se ukáže, zda to byl jen výkřik do tmy, nebo blýskání na lepší časy.

Systém, organizace hry, dodržování taktiky. I pokud nemáte ty nejlepší hráče, můžete při splnění těchto tří zásad mezi nejlepší konkurencí uspět. To platí ve fotbalu i v ledním hokeji.

Přál bych si, aby nám to čeští hráči v obou nejpopulárnějších sportech po celý letošní rok dokazovali. Kvalitními výsledky!