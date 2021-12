Nyní stojí Union v cestě za postupem ze skupiny Konferenční ligy pražské Slavii. „Té se nemusí vyplatit hrát na remízu. V Edenu mě Union zklamal, ale teď má fazonu a budu mu fandit,“ prozradil bývalý kouč Opavy, Znojma, Vítkovic či vítěz MSFL s Uničovem.

Už je to patnáct let od vašeho působení v Německu, co se v klubu změnilo?

Je tam hodně změn. Hlavně nový stadion, na který jsou tamní fanoušci pyšní a při každém zápase je vyprodaný. Diváci hráče táhnou a žijí fotbalem. Berlín je hlavní město, takže sponzoři tam jsou, i když měl Union hluchou dobu, kdy měl finanční problémy, tak teď je to tam postaveno na pevných základech a jeho výsledky mi dělají jen radost.

Mluvíte o novém stadionu, ale Union na něm nemůže hrát.

Union je zvyklý hrát na svém stadionu An der Alten Försterei, kde zatápí i velkým favoritům, jako bylo teď Lipsko, které po porážce 2:1 v Berlíně odvolalo trenéra. Jsou tam totiž sektory na stání a to regule UEFA nedovolují. Je tedy nevýhoda, že budou hrát na druhé straně v západním Berlíně na Olympijském stadionu, kde nastupuje Hertha.

Dokážete říct, co Slavii čeká?

Za normálních okolností by byl podle mě Olympijský stadion vyprodaný a diváci by vytvořili na naše poměry nadstandardní atmosféru. Jenže v momentální situaci může do hlediště jen 5000 fanoušků, přičemž kapacita je 74 tisíc, takže to bude jako hrát na prázdném stadionu, což nebude ideální.

Může to být pro Slavii výhoda, že domácí hráče nepožene tolik jejich fanoušků?

Dá se to říct, ale na druhou stranu jsem viděl poslední mistrovské utkání obou týmů. Union Berlín porazil Lipsko 2:1, na což jsem se díval v televizi a má momentálně fazonu, jsou v laufu. Slavii jsem viděl na Sigmě. Olomouc byla nekompletní, neměla útočníka a výhrou 1:0 mě pražský celek nepřesvědčil.

Jiří Balcárek



Věk: 48

Post: Záložník

Hráčská kariéra: Sigma Olomouc, Union Berlín

Trenérská kariéra: Sigma Olomouc (asistent), Sigma Olomouc B, Karviná, HFK Olomouc, Zábřeh, Uničov, Znojmo, Vítkovice, Opava

Říkáte, že vás Slavia nepřesvědčila, ale myslíte, že má šanci uhrát remízu, která jí stačí k postupu?

Viděl jsem poslední zápasy, které vypovídají o momentální formě, ale Slavia má široký kádr, takže může sáhnout k různým změnám. Ono se moc nevyplácí, jít na zápas s tím, že někomu stačí remíza, protože se to může vymstít. Myslím, že utkání bude otevřené.

Vy jste sledoval v Edenu první vzájemný duel, čekáte podobné utkání?

Pozval mě na něj Union Berlín, ale zrovna v Edenu mě zklamal. Byl hodně pasivní, Slavia dominovala a čekal jsem od celku, který hraje střed Bundesligy, že bude více dominantní na míči. Věřím, že tentokrát by mohl předvést výkon, který od něj čekám.

Na koho by si měla dát Slavia největší pozor?

Nemají to takhle postavené. Je to spíše založené na týmovosti a pracovitosti celého mančaftu, tam nikdy individuality moc nebyly. Hrají spíše typický německý fotbal - bojovný, aktivní, jezdí nahoru dolů, takže spíše to bude o bojovnosti, práci a obětavosti.

Když se vrátíme k vašemu působení z let 1999-2004, na co nejraději vzpomínáte?

Asi na postup do druhé Bundesligy. Ale úplná špička bylo finále německého poháru, které jsme hráli právě na Olympijském stadionu, kde ve čtvrtek bude hrát Slavia a bylo tam tehdy sedmdesát tisíc lidí.

Celkově ta cesta pohárem musela být jízda.

Určitě. Když jsem do Unionu přišel, hrál třetí ligu, takže jsme pohárové duely hráli vždycky v domácím prostředí a poráželi jsme celky z první a druhé Bundesligy. Ve čtvrtfinále přijela prvoligová Bochum a porazili jsme ji gólem v 93. minutě, na který jsem nahrával. V semifinále jsme dostali Borussii Mönchengladbach, kterou jsme vyřadili na penalty. Náš stadion byl tenkrát sice chudší, ale vyprodaný, lidé tam fotbalem žili a dokopali nás k postupům. Hnali nás, bylo to šílenství.

A finále?

To jsme prohráli s Schalke 0:2, které ale tehdy postoupilo do Ligy mistrů, takže my jsme jako poražený finalista hráli Pohár UEFA. Byli jsme v té době ve třetí lize, takže to byl tenkrát paradox.

Žijete v Česku, jste Čech, ale na Union máte hezké vzpomínky. Komu budete fandit?

Budu fandit Unionu, protože jsem v něm strávil pět let a dodnes tam mám kamarády, se kterými se stýkám. Původně jsem měl v plánu jet ve čtvrtek na zápas s celou rodinou a zůstat v Berlíně až do neděle. Ale nakonec nepojedeme, protože tam došlo ke zpřísnění opatření kvůli covidu. V současné době je v Bavorsku lockdown a v Berlíně se řeší, jak to bude, takže není ideální čas na výlet s celou rodinou. Union mě k nim zve často, ale pracovní povinnosti nebo covidová situace mi nedovolí tam jet.