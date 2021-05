Až se znovu roztočí kolotoč fotbalových soutěží, na Vysočině půjde o historicky dvacátou sezonu. U té první (a vlastně všech dosavadních) stál jako předseda krajského fotbalového svazu Miroslav Vrzáček. „Zvoleni do funkcí jsme byli rok před tím. Vzhledem k tomu, že se dohrávaly soutěže podle dřívějšího uspořádání, byli jsme jako generálové bez vojska,“ vzpomíná na úplné začátky.

Miroslav Vrzáček králem vysočinského fotbalu dvacet let. | Foto: Deník/ Archiv VLP

Z hlediska vzniku nových územně-správních celků nebyla Vysočina tak úplně chtěným dítětem. I fotbale se našly kluby, které jí moc nefandily, ale většina formování nového krajského fotbalového svazu vítala. „Bylo to dáno tím, že většina klubů na tom vydělala z hlediska cestování. Předtím se jezdilo z Jihlavy až do Břeclavi, a to nebyl žádný med. Dojezdové vzdálenosti se pro většinu klubů zkrátily,“ zmínil pozitivum.