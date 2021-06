S prvním červnovým víkendem se s přátelskými zápasy doslova roztrhne pytel. Hned čtyřikrát vyběhnou na zelený pažit fotbalisté Velkého Meziříčí a Žďáru nad Sázavou, jednou ve vzájemném duelu.

Především na hráče klubu z města pod Santiniho Zelenou horou čekají hodně silní protivníci. „To byl náš záměr, chceme, aby nás tato utkání dostatečně prověřila. Zkoušíme několik vycházejících dorostenců, aspoň uvidíme, jak si budou počínat,“ sdělil kouč FC Žďas Petr Nedvěd.

Kluby v krajském přeboru mají přece jenom skromnější zápasovou porci. Některé totiž vyběhly k utkáním již v květnu. Třeba Sapeli Polná tak má v nohách již tři souboje.

Po dvou výhrách nad juniorkou Nového Města na Moravě přišla těsná porážka 3:4 s dorostem FC Vysočina. „Ty zápasy vypadaly docela dobře. Kluci se nevyvarovali nějakých chyb, sestava nebyla pokaždé úplná, ale to není ani v mistrovských utkáních. Všichni kluci hrají s chutí, baví je to, něco máme natrénováno, máme z toho dobrý pocit,“ sdělil kouč Sapeláků Jiří Babínek.

Toho stále ještě mrzí, že se uplynulý soutěžní ročník nedohrál. „Myslím, že se hrát určitě dalo, sezonu šlo dohrát, to mi nikdo nevyvrátí. Koukejte, jak je venku a my sedíme doma, sotva si s bídou domlouváme přáteláky. Je to hanba,“ nebral si servítky.

Na Polnou ještě čekají další dvě utkání, naopak čtyři kluby z krajského přeboru nebudou v červnu hrát žádné utkání.

Jedním z nich jsou fotbalisté HFK Třebíč. „Nebudeme nyní hrát, protože nechceme, aby se po tak dlouhé době nečinnosti někdo zranil. První červnový pátek tento přípravný blok ukončíme, dáme si měsíc pauzu a znovu se sejdeme sedmého července,“ sdělil lodivod HFK Radek Durda.

PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ FOTBALOVÝCH KLUBŮ Z VYSOČINY



MSFL

FC Velké Meziříčí

SO 5. 6. Rosice (V), 11.00

SO 12. 6. Jihlava B (D), 10.00

SO 19. 6. Žďár n. S. (V), 10.00

ST 23. 6. Nové Město (V), 17.30



SFK Nové Město na Moravě

ČT 17. 6. Bystřice n. P. (V), 17.30

ST 23. 6. V. Meziříčí (D), 17.30



FC Vysočina Jihlava B

PÁ 4. 6. Ždírec n. D. (D), 17.30

SO 12. 6. V. Meziříčí (V), 10.00



DIVIZE

FC PBS Velká Bíteš – v červnu nehrají



FC Slovan Havlíčkův Brod

PÁ 4. 6. Pelhřimov (D), 18.30

PÁ 11. 6. Humpolec (V), 18.00

PÁ 18. 6. Znojmo (V), 18.00



FC Žďas Žďár nad Sázavou

SO 5. 6. Hlinsko (V), 10.15

ST 9. 6. Boskovice (D), 17.00

SO 19. 6. V. Meziříčí (D), 10.00

PÁ 25. 6. Znojmo (D), 17.30



Tatran Ždírec nad Doubravou

PÁ 4. 6. Jihlava B (V), 17.30

SO 12. 6. Chrudim B (D), 10.30

SO 19. 6. Pardubice U19 (V), 10.30



SK Bystřice nad Pernštejnem

ČT 17. 6. Nové Město (D), 17.30



A.F.C. Humpolec

SO 5. 6. J. Hradec (V), 14.00

PÁ 11. 6. H. Brod (D), 18.00



FSC Stará Říše – v červnu nehrají



Slavoj Polná

SO 5. 6. Šebkovice (V), 17.00

SO 12. 6. Okříšky (V), 15.00



KRAJSKÝ PŘEBOR

FK Pelhřimov

PÁ 4. 6. H. Brod (V), 18.30

ST 9. 6. Vlašim SD (V), 18.30



TJ Nová Ves

PÁ 4. 6. Žďár B (D), 18.00

SO 12. 6. Světlá n. S. (V), semifinále kr. poháru ?

SO 19. 6. příp. finále kr. poháru ?



TJ Dálnice Speřice – v červnu nehrají



FC Velké Meziříčí B – v červnu nehrají



FC Chotěboř

SO 5. 6. Třemošnice (V), 10.30



TJ Sapeli Polná

ÚT 8. 6. Humpolec B (V), 18.30

SO 12. 6. Bedřichov (V), 16.00



FC Náměšť n. O.-Vícenice

PÁ 11. 6. FŠ Třebíč (V), 18.30



FC Žirovnice

SO 5. 6. Chýnov (D), 14.30

SO 12. 6. Buk (D), 14.30



HFK Třebíč – v červnu nehrají



SK Huhtamaki Okříšky

SO 5. 6. Buk (D), 16.00

SO 12. 6. Sl. Polná (D), 15.00



SK Přibyslav

SO 12. 6. Partisan Prague (D), čas v jednání

S0 19. 6. Třemošnice (V), 14.00



FK Kovofiniš Ledeč n. S. - v červnu nehrají



Sokol Šebkovice

SO 5. 6. Slavoj Polná (D), 17.00



TJ Sokol Bedřichov

SO 12. 6. Sapeli Polná (D), 16.00