Druhá i třetí nejvyšší fotbalová soutěž v Česku právě absolvuje anglický týden. Ve středečním programu 6. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zavítají fotbalisté FC Vysočina Jihlava do hlavního města.

Od 16:30 hodin se před kamerami ČT Sport představí v Praze v náročné bitvě proti rezervě pražské Sparty. „Stejně jako áčko Sparty má také juniorka velkou kvalitu na balonu a snaží se předvádět kombinační hru. Čeká nás silný soupeř a zápas, který si chceme před televizními kamerami užít a prezentovat se kvalitním výkonem,“ uvedl asistent trenéra Jihlavy Jozef Pavlík.

A dodal. „Stále více si však uvědomujeme, že bychom se více měli zaměřit na náš herní projev, na naši hru.“

Fotbalisté Velkého Meziříčí si v neděli před obědem připsali první tři body do tabulky MSFL, když porazili přesvědčivě 4:1 nováčka Z Frýdlantu nad Ostravicí. „Před dalšími zápasy to bylo velmi důležité. Nebyla to sice hitparáda, ale snad se nám bude dýchat lépe,“ ulevilo se trenérovi Janu Šimáčkovi.

Na podporu diváků se bude Velké Meziříčí spoléhat i ve středeční předehrávce 17. kola. To na stadionu U Tržiště nastoupí proti Uničovu, který minulou sobotu prohrál v Novém Městě 2:0. „Je to jeden z nejfotbalovějších soupeřů v soutěži,“ představuje soupeře Šimáček a dodává: „Proto do zápasu nastoupíme s jinou taktikou než proti Frýdlantu.“

V něm byli fotbalovější a v podstatě diktovali tempo hry. „My se nemůžeme spoléhat na to, že budeme mít tolik šancí. Musíme si jich vážit a proměňovat je,“ ví Šimáček.

Uničov je, stejně jako tým z Vysočiny, v MSFL dlouho dobu etablovaný. Vyzyvatel však na rozdíl od celku z Olomoucka v posledních letech oslaboval. „Je to konsolidovaný tým, který hraje dlouho pospolu. To je jeho velká devíza. Hráči o sobě dobře vědí a jsou dobří v kombinaci.

Fotbalisté Nového Města na Moravě začnou svůj zápas na stadionu Hlučína pod umělým osvětlením až od 19.00.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 6. KOLO

STŘEDA: Třinec – Vlašim, Sparta Praha B – JIHLAVA (oba 16.30), Opava – Slavia Praha B, Varnsdorf – Příbram, Líšeň – Olomouc B, Dukla Praha – Vyškov, Prostějov – Chrudim, Karviná – Táborsko (vše 17.30).

MSFL - 17. KOLO

STŘEDA: Hodonín – Slovácko B, Zlín B – Hranice, Znojmo – Frýdlant n. O. (vše 16.00), Kroměříž – Uh. Brod, Rosice – Blansko, Kvítkovice – Fr.-Místek, VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Uničov (vše 17.00), Hlučín – NOVÉ MĚSTO N. M. (19.00).