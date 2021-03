Lukáš Provod (24)

Mateřský klub: Viktoria Plzeň

Příchod do Slavie: 9/2019

Lukáš Provod.Zdroj: Slavia.cz

Do školy chodil v Plzni, tamtéž začal kopat do balonu, ale Pavel Vrba jej do áčka nechtěl. A tak musel na hostování do druhé ligy - nejprve hrál za Sokolov, potom se mu začalo dařit v Českých Budějovicích. Když přicházel do Slavie, znala ho jen hrstka fanoušků. Teď je klíčovým článkem zálohy.