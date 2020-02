„V Chelsea zodpovídám nejen za sebe, ale také za lidi, kteří pracují se mnou,“ vypravuje Čech. „Vidím, jak funguje struktura jednoho z největších klubů na světě. Učím se od skvělých lidí. Působit na takové pozici je obohacující.“ Každý víkend byl Petr Čech zvyklý stát mezi tyčemi a čelit útočným choutkám soupeřů. Dnes chodí na zápasy v obleku a usedá v klubové lóži. „To je pro mě nejtěžší,“ ušklíbne se.

„Dvacet let jsem celý týden pracoval směrem k víkendovému zápasu, byl na hřišti a aktivně se podílel na výkonu týmu. Teď žádnou roli během utkání nemám. Sedím, koukám se a věřím, že to dobře dopadne,“ líčí se smíchem brankářská ikona let minulých. „Zvykám si, už se to zlepšuje.“

Petr Čech jako hokejista:

Posily na Stamford Bridge

Čechovou náplní práce je vyhledávání hráčů a mapování posil, které by chtěl trenér Frank Lampard přivést do mužstva. „Je to velice zajímavá práce. Zjistíte spoustu věcí, které jako hráč nevnímáte. Navíc teď končí přestupové období. Je toho dost,“ říká.

Podíváme-li se na aktuální tabulku anglické Premier League, najdeme Chelsea na čtvrtém místě. S tím vládne na jihu Londýna relativní spokojenost. „Chceme skončit nejhůře čtvrtí, a zajistit si tak Ligu mistrů. To zatím splňujeme, ale tabulka je velice vyrovnaná,“ uvědomuje si Čech.

Ano, vyrovnaná je. Tedy až na jednu pozici. Tu nejvyšší, kterou bez problémů drží Liverpool s šestnáctibodovým náskokem a ještě k tomu se zápasem k dobru před druhým Manchesterem City. „Forma Liverpoolu je neuvěřitelná. Nejsou první náhodou. Pokaždé najdou způsob, jak vyhrát, i když se jim nedaří. I v tom případě dokáží zápas dovést do úspěšného konce a jedou na vítězné vlně,“ chválí lídra Premier League.

Souček je na Anglii připravený

Soutěže v níž momentálně nenajdete žádného českého fotbalistu. To by rád brzy změnil Tomáš Souček, který včera odletěl do West Hamu na prohlídku a následná jednání o smlouvě. „Tomáš má za sebou vynikající období, daří se mu a určitě je připravený, aby to zkusil,“ chválí slávistu.

Zpět ale na Stamford Bridge do kanceláří Chelsea. Zatím je v nich devítinásobný český fotbalista roku spokojený. Láká ho ovšem i trenérské řemeslo. „Momentálně se snažím co nejlépe pracovat ve své současné funkci. Trenérskou licenci si ale pořád dělám. Kdo ví, třeba se jednou přesunu na lavičku,“ uzavírá téma fotbal.

Ovšem u sportu ještě zůstaneme. Fanoušci sice nyní nevídají Čecha na trávníku, ale přesto mají možnost spatřit ho v brance. Stačí zajít na utkání Guildfordu, účastníka čtvrté nejvyšší anglického hokejové ligy, za který chytá. „Udržuji se tak v kondici a nahrazuju si tím onu týmovost, jejíž součástí už nejsem,“ doplňuje Čech. Zkrátka sportovec tělem i duší.

