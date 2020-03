Státní zástupci zatím nechtějí krok komentovat. "Budeme se moci vyjádřit až poté, kdy budou o našem rozhodnutí informovány subjekty řízení," napsala ČTK šéfka Vrchního státního zastupitelství v Praze Lenka Bradáčová. Podle Puci obdržel soud obžalobu v pátek.

FAČR už informaci o podání obžaloby od státních zástupců dostal, a to dnes odpoledne. "Nejde o nijak překvapivou zprávu, tento krok byl poměrně předvídatelný. Další postup v celé věci je tak nyní na nezávislém soudu, kde se, věříme, prokáže nevina asociace," řekl ČTK tiskový mluvčí asociace Michal Jurman.

Vedle Pelty s Janstou se stíhání týká bývalé náměstkyně ministryně školství Simony Kratochvílové, někdejšího ředitele ministerského odboru sportu Zdeňka Břízy a generálního sekretáře ČUS Jana Boháče.

Obvinění podle kriminalistů nezákonně ovlivňovali rozdělování ministerských peněz určených na činnost sportovních organizací, a dopustili se tak zneužití pravomoci, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky či porušení povinnosti při správě cizího majetku. Všichni stíhaní vinu odmítají. Proti obvinění si podali stížnosti, které však nejvyšší státní zastupitelství zamítlo jako nedůvodné.

Upevňování vlivu

Pelta i Kratochvílová, kteří se podle vyšetřovatelů domlouvali na směřování dotací nezávisle na jednání příslušné expertní komise, skončili po svém zatčení v květnu 2017 ve vazbě. Peltu soud propustil po měsíci, a to poté, co muž rezignoval na svou funkci šéfa FAČR. Kriminalisté se domnívají, že si šéf českého fotbalu zmanipulovanými dotacemi zajišťoval opětovné zvolení do funkce, získával sponzory pro svůj jablonecký fotbalový klub a upevňoval svůj vliv.

Kratochvílová strávila ve vazbě téměř čtvrt roku. V týdnu, kdy byla propuštěna, přibyli na seznam obviněných Jansta, Boháč a ČUS.

Kvůli kauze rezignovala tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).