„Samozřejmě jsem měl z její výhry velkou radost,“ přiznává s úsměvem hrdý otec.

Josef Mucha má za sebou úspěšný pátek. Nejprve slavil jako trenér Slovácka, pak si užil i výhru dcery. Na pikantní tenisové derby byl tak natěšený, že před ním ani nešel spát. „Usnul jsem až nad ránem,“ přiznává.

U televize strávil skoro dvě hodiny. Duel na prázdném centrálním dvorci Roda Lavera se totiž protáhl. I když rodačka z Olomouce ve druhém setu prohrávala už 0:5 a přečkala dva setboly soupeřky, nakonec krajanku a kamarádku po velkém boji přemohla. „Čekal jsem, že to bude vyrovnaný a napínavý zápas, což se taky potvrdilo. Bylo to velmi zajímavé a docela nervózní. Věřil jsem ale, že to utkání zvládne. Otočit set, když prohráváte 0:5, je spíš taková rarita,“ míní.

Muchová se po Markétě Vondroušové stala druhou českou osmifinalistku. „Nyní už to pro ni bude velice těžké, protože všechny soupeřky jsou velice kvalitní. Těžko se předvídá, jak to v dalším kole dopadne, ale přeji si, aby ještě něco uhrála,“ pronesl Mucha.

Na grandslamu v Melbourne zhlédl všechny její duely, se vstáváním ale problémy nemá. „Přes den funguji normálně. Těch zápasů zase tolik není,“ připomíná.

Po tom posledním s dcerou ale ještě nemluvil. „V Austrálii je o deset hodin víc, takže je to takové složitější, ale v kontaktu je sní spíš manželka. Telefonické hovory jsou ale hodně omezené,“ říká.

Atraktivní tenisovou bitvu sledoval na hotelu v Uherském Hradišti. Ve městě zůstal kvůli synovi, který v sobotu dopoledne v Kunovicích nastoupil za Prostějov v přípravném zápase proti béčku Slovácka.

Druholigový tým zvítězil na Bělince 3:1, Mucha nastoupil v základní sestavě. Odchytal první poločas a neinkasoval. „Taky podal slušný výkon,“ ocenil výkon druhého potomka třiapadesátiletý kouč.

Bývalý záložník Olomouce či Zlína nyní prožívá příjemné období. Daří se nejenom potomkům, ale i jemu. Slovácko, kde Mucha působí v pozici asistenta hlavního trenéra Svědíka, pěti výhrami v řadě vylepšilo klubové maximum ze sezony 2003/2004, v posledních sedmi zápasech neprohrálo a dál se drží na čtvrtém místě FORTUNA:LIGY.

„Vezeme se na vítězné vlně. Jsme rádi, že se nám daří a dál zůstáváme na předních příčkách. Výsledkově jsme zvládli i poslední utkání s Teplicemi, i když z naší strany to nebyl úplně top zápas,“ uvědomuje si Mucha.

Od fotbalu si neodpočinul ani o víkendu. V sobotu dopoledne zhlédl zápas juniorky s Prostějovem, pak odjel domů, v teple sledoval střetnutí ligových konkurentů. A v týdnu si zápasy FORTUNA:LIGY střihne ještě s tenisem. „Rozhodně se nenudím,“ dodává s úsměvem.