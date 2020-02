Každý fotbalista má nějakou modlu. Co vy jako trenér?

Mým vzorem byl a pořád je Karel Brückner.

Předpokládám, že jste ho poznal osobně.

Měl jsem to štěstí, že jsem s ním často sedával. Třeba když mě maloval, vyprávěl o fotbale a já jsem naslouchal.

Jak vás ovlivnil?

Dost. On znal trendy, ale už byl daleko před nimi, ve své době možná o patnáct let. Uměl tým posunout někam jinam.

O soustředění na Maltě

„Kdysi dávno už jsem na zahraničním soustředění byl, ale tady je to fantastické. Podmínky, hřiště. Nemůžeme si vůbec na nic stěžovat.“

Jste také fotbalový workoholik jako on? Slyšel jsem, že za víkend jste často dokázal objet spoustu zápasů.

Já bych sebe tak nenazval. I když máte pravdu, že mám rád atmosféru na stadionech a vesnicích. Dát si pivo, klobásu… Hodně to souvisí s dřívější prací: pracoval jsem pro skauty, a tak mám načtenou spoustu mladých hráčů. Právě oni teď přicházejí do profesionálního fotbalu. To je má výhoda.

Znáte je jako soupeře?

Spíš se mi hodí ten přehled. Dám příklad: nedávno nám nabízeli hráče. Já ho ani nepotřeboval vidět, hned jsem nabídku smetl ze stolu a říkám: „To si děláte srandu, na naši úroveň nemá.“

Vraťme se k tématu sledování fotbalových zápasů. Na koho se rád koukáte?

Líbí se mi Slavia. Znám Jindřicha Trpišovského a jeho styl mi imponuje. Rád bych hrál jako oni.

Kdy jste se potkali?

Když jsem kdysi působil na Xaverově, narazili jsme na sebe. Dokonce bych řekl, že to bylo ve stylu, jaký jsem zažil s panem Brücknerem. Jindra byl v tomto případě učedník a naslouchal. Tehdy.

Když mu teď zavoláte, zvedne vám telefon?

Těžko říct. (úsměv) Už to není tak, že by volal on, spíš volám já. Ale je fakt, že se mě občas zeptá na nějakého hráče, o němž uvažuje.

Pod jeho vedením vyletěl třeba Alex Král. Teď je v Rusku. Co vy na to?

Zvolil dobrou cestu. Poprvé jsem ho viděl v dorostu Slavie, a už tehdy jsem v něm cítil potenciál. Prokazuje ho. Ale spíš se mě zeptejte na jiného hráče ze Slavie.

Na mysli máte Tomáše Součka, že?

Ano. To je aktuálně náš nejlepší fotbalista.

Pojďme zpět k vám. Na podzim jste působil v Líšni, kterou jste dostal do druhé ligy. Najednou se ozval rival…

Bylo to složitější. Nejdříve jsem od funkcionářů Zbrojovky dostal nabídku, abych pomohl se skautingem a analýzami. Až potom mi majitel nabídl místo trenéra. Třikrát jsem odmítl, kývl jsem až napočtvrté.

Většina koučů nemá nic jistého… Co když vás bude chtít majitel po několika špatných zápasech propustit? Řešil jste to?

Řešili jsme to spolu. Pan Bartoněk přemýšlel i nad sociálními aspekty a věděl, že jsem kvůli angažmá skončil s prací. Ale Zbrojovku musíte dělat na plný úvazek.

Došli jste k závěru?

Pokud by se něco stalo, měla by mi být nabídnuta jiná práce v klubu.

Jak vás v tomhle rozhodnutí podpořila rodina?

Souhlasila, jen maminka byla opatrná. Už dlouho žije sama, má o mě starost.

Zajímá mě reakce syna Tomáše. Je taky fotbalista, navrch jste ho vedl v Líšni…

Musím říct, že vztah otce a syna v kabině není příjemný.

Proč?

Hlavně pro kluka nebyl ideální. Řeči o nadržování… Ale je důležité říct, že syn poslední dobou podával velmi zajímavé výkony. Asi by nepropadl, kdyby tady byl s námi. Ale optimální řešení je, že zůstal v Líšni.

Líšeň je teď pro vás rivalem, nebo spolupracujete?

Ze strany Líšně cítíme podporu, taky by rádi viděli Zbrojovku v první lize.

O konci Lukáše Magery

„Fotbal se vyvíjí. Lukáš je zkušený harcovník, ale už nebyl na takové rychlostní úrovni, kterou potřebujeme. Rozešli jsme se v dobrém.“

A máte teď kádr, který by obstál mezi elitou?

Snad. Už přivádíme hráče s takovou perspektivou. Ale ještě někoho máme vytipováno, hlavně v defenzivě nás srážejí problémy, kupí se nám zranění. Po soustředění na Maltě si vše vyhodnotíme.

Na podzim jste dali nejvíc gólů, ale stačilo to jen na třetí příčku. Kdo by vám měl být největším soupeřem v boji o postup?

Pardubice. Všichni je podceňují, ale pozor na ně. Zase dobře doplnily mužstvo, na hřišti vypadají fajn. Navíc s nimi už nehrajeme… Potom se samozřejmě nabízejí Dukla, tradiční účastník první ligy, dařit se může také Jihlavě nebo Hradci.

Loni snažení Zbrojovky o návrat skončilo neúspěchem s Příbramí. Zaznamenal jste, jaké kontroverze baráž přinesla?

Viděl jsem oba zápasy naživo. A mám za to, že karty byly rozdány dopředu.

Co kdyby se situace opakovala? Může trenér s myšlením hráčů něco udělat?

Podle mě sedmdesát procent výkonu v dnešním fotbale dělá psychické rozpoložení a nastavení hlavy. Hráči o sobě nesmějí pochybovat.

Pochybují o sobě hráči Brna?

Někteří s tím mají problémy. Říká se, že jsou pod tlakem. Ale čeho? Pracujeme na tom, aby se změnili.

Na závěr netradiční otázka. Všiml jsem si, že kouříte. Neobejdete se bez cigarety?

Rok a půl jsem nekouřil, teď už zase ano… Nedá se říct, že bych na to byl hrdý, ale patří to k mému koloritu.

A hráči to nikterak nekomentují?

Snesl bych to, ale zatím na tohle téma nic nepadlo. Ona to není jejich starost.

Miloslav Machálek

První angažmá: Prostějov (1999 - 2000)

Ligová zkušenost: Slovácko (2003)

Mládežnický kouč: Olomouc (2008 - 2009)

Nejúspěšnější angažmá: Líšeň (2017 - 2019)

Profesionální kouč: Brno (2019 - ???)