O formě

Jen jsme tvrdě pracovali a poslouchali trenéra (směje se). V týmu panuje skvělá atmosféra, všichni jsou hladoví po vítězství a úspěchu.

Italský vs. německý fotbal

Neřekl bych, že jde o odlišný styl. Ať už hrajete v Itálii, Německu nebo kdekoli jinde na světě, hodně záleží na trenérovi. Právě teď se cítím dobře v systému, který hrajeme tady v Lipsku. Ale jsem si jistý, že můžu hrát i v jiných systémech a stylech fotbalu.

O trenérovi

Hodně nám hráčům radí, dává nám spoustu informací. Je potřeba myslet a jednat docela rychle. Pomáhá mi k neustálému zlepšování. Hlavně v otázce toho, kde se na hřišti pohybovat, abych mohl lépe skórovat.

O adaptaci na nové prostředí

Jsem velmi rád, jak mě všichni v klubu a kabině přijali. Usnadnili mi se v Lipsku cítit dobře. Tým je mladý a máme podobné zájmy. Mohu se plně soustředit na fotbal a nemusím si dělat starosti s ničím jiným.

O jazyku

Hlavním jazykem v týmu je němčina. Je zde samozřejmě mnoho hráčů, kteří mluví anglicky a pomáhají mi, když si s něčím nevím rady. S němčinou se ale peru docela dobře, učím se rychle a rozumím stále více. Konkrétní taktické věci mi trenér stále říká v angličtině, ale pokud jde o výuku němčiny, jsem na dobré cestě.

O fanoušcích

RB Lipsko si stále více získává respekt u fanoušků i ostatních týmů. Samozřejmě, když hrajeme venkovní zápasy, setkáváme se s pískáním a hučením, ale to platí pro všechny kluby, které nehrají na domácím stadionu. Podle mého je Lipsko vnímané úplně stejně jako jakýkoli jiný německý klub.



Atmosféra v Red Bull Aréně je úžasná a naši fanoušci jsou trochu specifičtí - vždy jsou v pozitivní náladě. Nikdy se nestane, že by na tým pískali, ani když se nám úplně nedaří. Celý zápas nás podporují a vytvářejí skvělou fotbalovou atmosféru. Je těžké to srovnat s Itálií. Fanoušci v Německu i v Itálii jsou slyšet a tlačí hráče. Jediný rozdíl je v tom, že v Německu jsou stadiony obvykle vyprodány (směje se).