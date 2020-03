Jaroslav Drobný uvedl, že v klubu mu jeho členové házejí klacky pod nohy. Vyjádření brankáře se nám sehnat nepodařilo, komunikuje pouze s médii, která si sám podle svého uvážení vybírá. Fanoušci si ale vše, co řekl, mohou poslechnout ve videu, které přikládáme k tomuto článku.

Na slova Jaroslava Drobného okamžitě reagovalo vedení Dynama ČB:

Akcionáři klubu mají potřebu vyjádřit se k výrokům brankáře Jaroslava Drobného v pondělním pořadu O2 Sport TIKI-TAKA.

Fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice prožil mimořádný rok 2019, kdy dokázal s velkým náskokem vyhrát druhou ligu a také během podzimní části sezony patřil k příjemným překvapením FORTUNA:LIGY.

Velikost rozpočtu Dynama České Budějovice je veřejně známou věcí. Klub se za rozpočtem neskrývá a ani se za něj nestydí. Klub vedle A-týmu provozuje také klubovou akademii a rozpočty obou těchto subjektů jsou naplněné - akciová společnost ani zapsaný spolek nikomu nic nedluží. Celá řada hráčů A-týmu dostala po postupu do nejvyšší soutěže novou vylepšenou smlouvu a hned několik členů A-týmu má aktuálně základní mzdu (bez bonusů a prémií) vyšší než 100 tisíc korun českých. To v minulých letech nebylo v Dynamu rozhodně standardní a běžnou věcí. Zásadní roli v tom sehrává podpora města České Budějovice a Jihočeského kraje a dále významná pomoc od partnerů klubu. Všichni se podílí na stále se zlepšujících podmínkách a bezproblémovém chodu Dynama a klub si této podpory velmi váží.

Klub chce fungovat jako dobrý hospodář. I tak se podařilo poprvé po dvanácti letech během letošní zimy zajistit herní soustředění na Kypru, což ne každý prvoligový klub v této zimě mohl říct. Co se týká loňského zimního soustředění, není úplně běžné, aby druholigový klub absolvoval soustředění v zahraničí. Realizační tým na přelomu roku 2018 a 2019 přišel s požadavkem absolvovat herní soustředění v zahraničí v Chorvatsku. Vzhledem k tomu, že klubový rozpočet pro sezonu 2018/19 byl již dlouhou dobu uzavřený, klub se snažil najít partnery (což se nepodařilo) a následně přišla iniciativa od trenérů, že si hráči část soustředění zaplatí ze svého. To klub akceptoval a následně zajistil soustředění v chorvatském Medulinu. Přijde nám pak nešťastné, když se Jaroslav Drobný k tomuto tématu veřejně vyjadřuje, aniž by v tu dobu v Českých Budějovicích byl a měl tyto informace.

Během podzimní části sezony klub pořídil hráčům A-týmu GPS senzory, a to hlavně díky novým partnerům, kteří se na nákupu finančně podíleli. Investice do GPS systémů byla v řádech několika statisíců. Další velkou investicí by pak byl nákup GPS pro brankáře, jak zmiňoval Jaroslav Drobný v pořadu TIKI-TAKA. Po zralé úvaze se klub rozhodl, že do GPS pro brankáře v současné chvíli investovat nebude. Klub se v současné době soustředí prioritně na dostavbu tréninkového centra na Složišti a volné finanční prostředky chce směřovat právě tam. Dynamo si totiž uvědomuje, že právě mládež byla na úkor cílů A-týmu v posledních letech opomíjena.

Velkým překvapením pro vedení i akcionáře klubu pak bylo vyjádření Jaroslava Drobného, který několikrát zopakoval, že hráčům A-týmu “lidé z klubu házejí klacky pod nohy”. Klub chápe, že mezi lidmi může docházet k vzájemným antipatiím, přesto si ale nemyslí, že vztahy by byly takové, aby se musely takovým způsobem veřejně prezentovat. Pokud má Jaroslav Drobný s někým z klubu osobní problémy, měl by si to s daným člověkem sám vyříkat a neventilovat to podobným způsobem přes mediální prostor. Vedení klubu je s prací svých zaměstnanců spokojené, pokud má kdokoliv z hráčů nebo zaměstnanců s něčím problém, měl by se to snažit vyřešit interně v klubu. Dynamo funguje stejně jako kterákoliv jiná společnost, kde dochází k přirozené obměně a výměně. Pokud by byl někdo, kdo se s chodem klubu neztotožňuje, dříve nebo později v organizaci skončí.

Není to tak dávno, kdy se klub pohyboval v dolní polovině tabulky druhé ligy. Za poslední měsíce a roky došlo díky dennodenní práci všech v organizaci k velkému posunu ve fungování klubu a je pak velká škoda, když se podobnými výroky bez respektu k práci lidí v klubu klima okolo Dynama České Budějovice začíná narušovat. Všichni představitelé klubu včetně zaměstnanců i fanoušků si určitě uvědomují, že na skvělém podzimu mají mimořádný podíl Jaroslav Drobný a Tomáš Sivok, jejichž příchod nastaroval celý tým, celé Dynamo. O to více pak všechny v klubu mrzí podobná vyjádření právě z úst Jaroslava Drobného, který se pro mnohé stal vzorem a idolem.

Jaroslav Drobný prožil skvělou kariéru v německé Bundeslize. Všichni v klubu jsou rádi, když se snaží o své zkušenosti, a to nejen z prostoru mezi třemi tyčemi, v Dynamu podělit. Přesto je potřeba si uvědomit, jak odlišné je prostředí německého a českého fotbalu. Stejně tak je velký rozdíl mezi fungováním v českých velkoklubech typu Sparty a nováčkem z Českých Budějovic. Ne vše, co v Německu funguje jako samozřejmost, lze okamžitě aplikovat i v českém prostředí. Dynamo prožívá mimořádné období, které by mohlo reálně skončit největším úspěchem v historii klubu. Do konce aktuální sezony zbývá několik posledních týdnů a přáním vedení je, aby se místo vnitřních rozbrojů klub semknul a udělal vše pro to, aby se na rok 2020 vzpomínalo jako na ten, kdy se dosáhlo něčeho velkého.

Toto vyjádření je jediné, které klub k tomuto tématu vydává.

Děkujeme ze pochopení.