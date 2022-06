Konkurence na všech postech

Viktoria ale posiluje na všech pozicích, do kádru trenéra Michala Bílka se vrací Václav Pilař, který vyhrál s Plzní titul v sezonách 2014/15 a 2017/18 a zahrál si zde Ligu mistrů. Pro Plzeň je celá situace o to slastnější, že z Jablonce přišel zadarmo po vypršení smlouvy.

„Vašek Pilař to u nás velmi dobře zná, jde do známého prostředí, a i my víme, co od něj můžeme čekat. Pořád je velmi rychlým typem hráče, což dokázal například v podzimních duelech Evropské konferenční ligy. Navíc v něm cítím obrovskou motivaci porvat se znovu o účast v pohárech,“ liboval si generální ředitel klubu Adolf Šádek.

Záložní řadu Plzně posílí i technický záložník Kristi Qoose z Karviné, do obrany se vrací po roce a půl nabírání zkušeností v Pardubicích stoper Filip Čihák, do branky jde krýt záda jedničce Jindřichovi Staňkovi Martin Jedlička.

Sparta přemýšlí do budoucna

Na přestupovém trhu nezahálí ani Sparta. Po očekávaném odchodu svého klenotu Adama Hložka přivedli Letenští nového dánského trenéra Briana Priskeho.Tomu sportovní ředitel Sparty přivedl řadu zajímavých jmen – talentovaného záložníka z Olomouce Kryštofa Daňka, urostlého obránce Jana Mejdra, reprezentačního beka Jaroslava Zeleného či Lukáše Haraslína, který ve Spartě byl v minulé sezoně pouze na hostování.

„V Kryštofovi Daňkovi vidíme značný potenciál. Je velmi dobře technicky vybavený, má zajímavá řešení v situacích jeden na jednoho. Navíc je velmi dobrý charakterově, sám se chce posouvat, “ těší Rosického zisk perspektivní posily. Ve hře je navíc i příchod záložníka Slovácka Lukáše Sadílka, který už s týmem trénuje.

Slavia spoléhá na navrátlice

Sešívaní před odjezdem do Portugalska hlásili řadu změn. Kádr červenobílých opustily dvě velké opory – do portugalské Benfiky Lisabon odešel krajní obránce Alexander Bah, novodobá legenda červenobílých Ondřej Kúdela odešel do indonéské Jakarty, blízko je i odchod Petera Olayinky.

Zadní řady Slavie naopak posílil vysoký obránce Eduardo Santos z Karviné, pravý kraj obrany či zálohy vyztužil i rychlonohý David Douděra z Mladé Boleslavi. Ke konci sezony relativně bezzubý útok Slavie má probudit Václav Jurečka ze Slovácka.

„Někteří naši hráči si stále plní reprezentační povinnosti, k týmu se budou připojovat postupně. Měli náročný program, bude to hodně individuální,“ uvedl pro klubový web asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl.

V Rakousku už ale má tým Jindřicha Trpišovskéhok dispozici navrátilce z mistrovských dob. Do tréninků se po delší době zapojil bývalý kapitán Jan Bořil a záložník Lukáš Masopust, do plné zátěže nastupuje i Petr Ševčík, který nakoukl v závěru ligy do základní sestavy.

Kterému z mužstev se povede zapracovat nové či staronové tváře nejlépe a radovat se ze zisku titulu?