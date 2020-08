Nabízí se tak možná paralela. Může finančně z přestupu podobně jako Součkův mateřský klub Slovan Havlíčkův Brod profitovat i Masopustův Božejov? V klubu v městysi mezi Pelhřimovem a Kamenicí nad Lipou ale mají jasno. „My už z toho nebudeme mít nic. Šlo by to mimo nás,“ uvedl předseda Sokola Jaroslav Koutek.

Důvod je zřejmý. Zatímco Souček přestupoval z Havlíčkova Brodu do Slavie přímo, Masopust měnil české fotbalové adresy vícekrát a navíc velmi brzy. Ještě jako žák. Z Božejova, kde se nyní hraje třetí třída, šel do Kamenice nad Lipou a Vysočiny Jihlava, následně přestoupil do Jablonce a teprve pak jeho cesta vedla do kabiny sešívaných. „Právě z toho důvodu už jsme mimo,“ přitakal Koutek.

Žádnou lítost v jeho hlase ale nenajdete. Naopak v Božejově jsou na fotbalovou kariéru rodáka hrdí a klubová pokladna také úplně zkrátka nepřišla. „Dostali jsme peníze za přestup do Jihlavy a pak také podíl z částky, když šel do Jablonce,“ vysvětlil předseda Sokola.

Závratná suma to nebyla. O miliony se nejednalo. „Ne, že by to bylo tajemství, ale už je to dost let, takže to z hlavy nevím,“ nemohl být konkrétní. Částka podle jeho slov byla šestimístná.

Zbývá tak už jen snění, o tom co by kdyby. Co by v Božejově dělali s penězi, kdyby jim přišla několikamilionová injekce jako dorazí do Havlíčkova Brodu? „Věděli bychom, co z penězi,“ zasmál se Koutek a dodal: „Máme malé kabiny, ale s tím se moc nedá dělat. Jsme v budově, která není naše.“

Pokud Masopust skutečně přestoupí, naopak nepřijde zkrátka jihlavská Vysočina. Zajišťuje jí to usnesení mezinárodní fotbalové federace. To pamatuje na všechny kluby, které se zasloužily o růst hráče od dvanácti do třiadvaceti let. „Kluby si mezi sebe rozdělují pět procent přestupové částky. V případě Lukáše by se to týkalo nás, ale též Jablonce,“ vysvětlil sportovní manažer Lukáš Vaculík.