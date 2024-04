V první řadě zvyšuje atraktivitu soutěže pro diváky i sponzory. Copak se najde v Česku fotbalový fanoušek, který se nebude těšit na atraktivní souboje před po okraj naplněnými stadiony mezi Spartou, Slavií, Plzní či Baníkem? Takové špíly jsou pravým kořením fotbalu, pro ně se přece dělá.

Nadstavbu si rozhodně musí přát také televizní stanice, ale i další média, která ji přenáší. A že za ní jsou ochotni zaplatit pořádný ranec peněz, který přiteče do kasiček všech prvo, ale také druholigových klubů! Není to přece tak dlouho, co se soutěžil prodej televizních práv na českou ligu, která se snad už konečně vymanila z obrovského podhodnocení její atraktivity.

Dalším faktorem je počet zápasů. Ve vyspělé Evropě je běžné, že mají elitní ligy 18 či 20 mužstev. Na to země velikosti Česka nemá, šestnáct je ideální počet. Ale proč hrát jen třicet zápasů, když jich profíci bez problémů mohou odehrát o pět víc?

S prázdnými řečmi o únavě či přetížení hráčů na mě nechoďte. Nezávidím a přeji jim vysoké výdělky, ale ať hrají, co to jde. Spíše by se mělo začít už konečně přemýšlet, jak posunout na vyšší level dru-hou ligu. V jejím případě vidím dva klíčové faktory.

Zbavit se béček prvoligových mančaftů, která nemají v profesionální soutěži vůbec co dělat. A pak snížit počet klubů ve druhé lize na dvanáct. Tím by se její atraktivita značně zvedla, navíc by se zde pak mohla krásně hrát také nadstavba ve dvou skupinách po šesti.

Dočkám se?