Ten se od svého nástupu do funkce potýká s nedostatkem sudích. Část z nich odešla před sezonou do sousedního Karlovarského kraje, čtyři povýšili do republikových soutěží. Každý oddíl tak musel sehrát některé svoje zápasy mimo úřední termín, aby se mu rozhodčí lépe obsazovali.

Další z variant je podpora mladých rozhodčích, ti nejlepší z nich už jsou nasazováni do krajských soutěží.

Vrcholem zatím byla delegace celé trojice na zmíněné utkání v Dobřanech. A podle delegáta zápasu Viktora Patáka si mladíci vůbec nevedli špatně.

„Od příjezdu k utkání bylo na celé trojici patrné, jak pečlivě se na utkání připravovali. Bylo cítit i maximální soustředění a bylo patrné, jak jim na zvládnutí utkání záleží,“ uvedl ve zprávě delegáta k předzápasovému pohovoru. „Během utkání byla vidět snaha uplatnit vše, na čem se v pohovoru domluvili, což jim ve většině případů vycházelo. Utkání se jim povedlo a celkově vše zvládli velmi dobře,“ pochválil je Viktor Paták.

Během zápasu udělili jednu žlutou kartu a dvacet minut před koncem i červenou pro hostujícího Jana Kadlece, který podle zápisu zmařil jasnou brankovou příležitost domácích, za což byl vyloučen. Podle delegáta zápasu správně.

Domácí porazili nováčka z Měcholup po dvou brankách Jana Roubíčka a jedné Lukáše Radiče 3:0.

„Věřím, že budou příkladem a rozhodcovské řemeslo bude pro mladé holky a kluky zajímavé a že uvítáme v budoucnu další nové tváře s píšťalkou. Vždyť po obměně v profesionálních soutěžích se naskýtá velká perspektiva pro mladé,“ doplnil šéf komise rozhodčích Miroslav Zlámal s tím, že ještě do konce jarní části krajských soutěží by měl mít premiéru další z mladíků.