„Už tři dny v Chorvatsku trénuji,“ hlásil v úterý dopoledne Petr Zapalač. „Angažmá v Chorvatsku je pro mě nečekané. Nezařizovali mi ho agenti, ale známi,“ svěřil se Deníku zkušený záložník. Na spadnutí měl přitom přestup do třetiligového polského klubu Energetyk ROW Rybnik. „V Rybniku jsem trénoval, hrál jsem i přípravné zápasy. Trenér mi říkal, že o mě moc stojí. Hráli obdobným herním systémem jako Opava, tedy s třemi obránci. Byli jsme domluveni i na podmínkách. V den, když jsem šel podepsat smlouvu, mi vedení řeklo, že na mě nemá peníze,“ popisuje Petr Zapalač v kostce svůj polských příběh.

Nabídka z Chorvatska ho tak hodně oslovila. „Ozval se mi přímo šéf klubu. Dali mi slušné podmínky, momentálně si sháním byt,“ pousmál se záložník, jen v barvách Opavy odehrál padesát zápasů v lize a dalších třiapadesát si připsal ve druhé nejvyšší soutěži.

V chorvatském klubu zatím podepsal smlouvu dokonce letošní sezony. „Do letošní sezony vstoupili dobře, dokonce druhou ligu vedli, pak ale přišla série porážek a klesli na jedenáctou příčku. Během jara chtějí tým stabilizovat a v následující sezoně se pokusit o postup,“ prozradil ostravský rodák plány svého nového chlebodárce.

Čakovec je město zhruba se sedmadvaceti tisíci obyvateli a leží na severu Chorvatska. „Navigace mi ukazovala pět a půl hodiny z Ostravy, což není až tak daleko,“ poznamenal Petr Zapalač.

S novými spoluhráči našel hned společnou řeč. „V kabině jsou hráči jak z Chorvatska, Slovinska tak Bosny. Je zde i jeden kluk, co hrával v Brně. Někteří mluví anglicky, jeden člověk z vedení i česky. Všichni mě přijali dobře, snaží se mi ve všem pomoci,“ pochvaluje si Zapalač.

Spokojen je i s podmínkami. „Klub mi platí stravu a ubytování a ani platové podmínky nejsou špatné, pokud se bude dařit, tak i s prémiemi si člověk něco vydělá,“ poznamenal fotbalista, který prošel Novou hutí Ostrava, Baníkem, Žižkovem, Dubnici, Frýdkem-Místkem nebo polským Bełchatówem.

Jeho nový klub čeká první jarní zápas už v sobotu. „Nevím, zda ale budu hrát. Uvidím, zda se stihnou vyřešit všechny formality. Ale i kdyby se to nestihlo, nic se nestane. Druhá liga v Chorvatsku musí být odehrána do posledního května. Ještě máme před sebou osmnáct zápasů,“ vypočítává.

Posledním klubem, za který Petr Zapalač hrával, byl třetiligový Frýdek – Místek. „Po konci v Opavě jsem dlouho čekal na angažmá. Nakonec se nic dobrého nenaskytlo. Šel jsem tak do Frýdku a udělal jsem dobře. Tým nehrál pod tlakem, získal jsem znovu chuť do fotbalu. Poznal jsem manažera Frýdku Dana Černaje, a musím přiznat, že osobně mám s ním ty nejlepší zkušenosti. Na čem jsme se domluvili, to splnil,“ zakončil povídání ostřílený záložník.