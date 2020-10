Rekordman je osmdesátník

V rozhodcovské listině na Vysočině figuruje řada doyenů. Všem však vládne Jaromír Čejka, který už oslavil 82. narozeniny. Stále však má motivaci každý víkend (většinou dvakrát) nazouvat kopačky a obléci se do dresu.

V roce 2015 měl za sebou šest tisícovek odpískaných zápasů, v srpnu 2018 převzal ocenění za 6 666 absolvovaných duelů v různých soutěžích. „O každém odpískaném zápase si vedu záznam, už je to pořádně velká sbírka,“ tvrdí Čejka.

A jeho další mety na trávnících? „Těžko plánovat, třeba pokořit sedm tisíc. To by mi bylo asi pětaosmdesát let, uvidíme.“

Momentálně kroutí 55. sezonu, pískat začal v roce 1963. Řadu startů má z nejvyšší soutěže. „První zápas byl v roce Žilinou a Prešovem v roce 1971,“ vzpomíná rozhodčí, který podle slov jen nerad uděluje žluté a červené karty.

Dva „Kyldové“ na scéně

Petr Kylíšek starší a Petr Kylíšek mladší. Strýc a synovec se jako trenéři potkávají v krajském přeboru Vysočiny. I proto mají zápasy HFK Třebíč a Náměště-Vícenic ještě větší náboj. Samozřejmě není nouze o slovní přestřelky.

Oba se dobře znají, prý rozhodují maličkosti. „Nemáme se moc čím překvapit. Protivníka máme přečteného,“ dodávají oba unisono.

Proti sobě se postavili za poslední dvě sezony třikrát a bilance je vzácně vyrovnaná. „Na hrušce teď ale můžu být já. V posledním derby jsme vyhráli 4:0,“ připomíná Kylíšek mladší.