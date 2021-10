„Moje rodina pochází z Angoly, já už jsem se ale narodil v Česku. Rodiče emigrovali, když byla v Angole válka. Stále tam mám babičku a dědu. Ještě jsem tam nikdy nebyl, ale mám v plánu se tam jednou podívat,“ vysvětluje 27letý fotbalista.

K míči a trávníku se poprvé dostal právě ve Stráži pod Ralskem. „S fotbalem tam začínal můj starší bratr. Tak jsem to taky zkusil a rovnou u toho zůstal,“ zavzpomínal na své fotbalové začátky. „Brácha už s fotbalem seknul. Moc dobře si pamatuju, jak mi vždy u lajny radil, kde mám stát a kam mám běžet,“ zasmál se.

Než došlo k návratu na místo činu, vyzkoušel si Mpong několik zajímavých štací. „Ve Stráži nebyli starší žáci, takže jsem odešel do České Lípy. Pak přišel přesun do Liberce, tam jsem byl až do kategorie U 19. Potom jsem přestoupil do Varnsdorfu, kde jsem si zahrál juniorskou ligu. Pak jsem hrál v Novém Boru, opět v České Lípě. Zahrál jsem si ještě v Libiši, když jsme se tam stěhovali. Teď jsem zase ve Stráži,“ prozradil sympatický fotbalista.

Mpong si kdysi myslel na větší kariéru, proti ale bylo několik zranění. „Po přestupu do Varnsdorfu jsem byl často na marodce. Zlomenina zánartní kůstky, nebo natržený stehenní sval. Pak se to zlomilo,“ smutně pokrčil rameny.

Samozřejmě i Joel Mpong vnímá situaci okolo rasismu ve fotbale. Údajných případů v poslední době hojně přibývá. „Určitě jsem se s tím setkal, ale snažím se to nevnímat. Podle mě jsou ale ty poslední kauzy zbytečné. Akorát si každý myslí, že Češi jsou rasisti. Hraje tady spousta hráčů tmavé pleti a nemají s tím problém. Obvinit děti, že bučí na hráče… To se přece ve fotbale normálně děje,“ zakroutil hlavou.

Joel má na rasismus jasný pohled. „Až moc se to nafukuje. Rasismus nepatří do žádného sportu, celkově by tu neměl být. Samozřejmě se najdou jedinci, co s tím budou mít problém. Ale podle mě to je menšina. Nezáleží na tom, jak kdo vypadá. Všichni jsme stejní, měla by nás sbližovat láska k fotbalu,“ zdůraznil.

Mpong pracuje ve „škodovce“ jako autoelektrikář. „Mimo práci mě baví samozřejmě fotbal. Před dvěma roky jsem začal pravidelně chodit na bod, k tomu ještě rád posiluji. Celkově mě prostě baví sport,“ pokýval hlavou.

Fotbal mu za dosavadní kariéru přinesl opravdu hromadu zážitků. Jaký byl ten nejvtipnější? „Už ani nevím, kolik mi bylo. Mám pocit, že pak Kulhánek (majitel Stráže pod Ralskem – pozn.autora) měl narozeniny. Tehdy tam byl i můj taťka. Mě zabalili do krabice a já na něj pak vybafnul (smích). Ještě si vzpomínám, že jsme v každém týmu zpívali. Mě to zrovna moc nešlo,“ přiznal Joel s úsměvem.

Co jeho fotbalová budoucnost? Zůstane věrný svému současnému klubu? „Musím říct, že tu máme skvělou partu a nadstandardní podmínky. Momentálně jsem ve Stráži spokojený, ale než skončím, rád bych si ještě zahrál vyšší soutěž,“ dodal na závěr.