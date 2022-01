"Je asi přirozené, že když taťka dělá profesionální fotbal, věnuje se mu od rána do večera a doma je hlavním tématem, že to baví i dceru," zamyslel se Pavol Švantner.

Někdejší gólman, jemuž je 55 let, odchytal 111 prvoligových utkání. Oblékal dres Vítkovic, pražské Dukly či Košic. Teď koučuje v Hodoníně. A dcera za ním často jezdí, posadí se na tribunu a remcá.

Ano, někdejší Česká Miss (z roku 2015) se nebojí přijít s vlastním pohledem, třeba na taktiku. "To víte, že mi občas do toho kecá a řekne, co se jí nelíbilo. Odpovím ji: Prosím tě, ženský patří k plotně, nekecej mi do toho," usmál se kouč divizního celku, přičemž hned vzápětí dodal: „Ale pozor, základy má a kolikrát jde o zajímavé názory. Je vidět, že to má v genech."

Donedávna to bylo specifické dvojnásob, v týmu měla milého - Patrika Dresslera. Předtím mezi partnery Švantnerové patřili jiní hráči Jakub Hora a Ondřej Vaněk.

"Vždycky jsem jí říkal: Hledej si partnera mimo tuhle branži, protože pořád jste někde pryč. Ona ale namítla, že když ji tahám pořád kolem fotbalu, tak koho si má najít. Byla to samozřejmě taková motivace pro ty kluky, že i když věděli, že je moje dcera, i tak riskovali konflikt se mnou a stejně se s tou holkou nějak kamarádili," dodal Švantner, o němž se ví, že umí pořádně zakřičet.

Ze Švantnerova mladšího syna Patrika se stal také fotbalista a i když Nikol dostala ve svých čtyřech letech brankářské rukavice, které její otec nafasoval v pražské Dukle, ve výběru povolání měla svobodnou volbu. "Vůbec jsem ji k fotbalu nenabádal, naopak jsem jí říkal: Vyber si co chceš. Zkoušela atletiku, aerobik a nakonec skončila u modelingu," poznamenal Švantner.

