Bratři v dresuZdroj: Deník/Jakub Rusek

Adam Hložek už dávno přerostl Spartu. Devatenáctiletý teenager půjde do ciziny. A jeho brácha? Možná to nevíte, ale i o čtyři roky starší Daniel měl našlápnuto k hvězdné kariéře. Ze Zbrojovky se vydal do pražské Sparty, kde v dorostenecké lize válel.

Jeho sny se ale rozplynuly po kolapsu na tréninku. Pak se ukázalo, že má nádor v hlavě, naštěstí nezhoubný. Žít s ním už nyní může prakticky bez omezení, ale myšlenky na kariéru profesionálního fotbalisty se musel zříct. Přesto kope do balonu, fanoušci jej vídají v rodných Ivančicích na Brněnsku, kde hraje krajský přebor. V aktuální sezoně nasázel dvanáct branek.

Hložkova paráda v derby rozdělila fanoušky Sparty. Část mu přeje odchod v létě

„Přijde mi, že každý je jiný. Adam je hodně technický a vynikající v situacích jeden na jednoho, Danek v tomto taky není špatný, ale jeho největší devízou je střela a odhodlání, taková ta bojovnost,“ řekl kouč Ivančic Rostislav Štork. Přesto našel něco, v čem si jsou Hložkovi podobní. „Spojuje je fyzická kondice, svaly a výška. Oba jsou rovněž strašně důrazní a rychlí,“ dodal.

KDYŽ SE BRÁCHOVÉ POTKAJÍ JAKO SOUPEŘI…



Na konci letošní sezony došlo v druhé lize k raritě: nastoupili proti sobě bráchové. Lukáš Juliš (27 let, Sparta B) vyzval Petra Juliše (19 let, Chrudim). Byla z toho remíza 2:2, ale trefil se trochu překvapivě mladší z rodu Julišů. „Zápas proti bráchovi jsem si moc užil i kvůli tomu, že hraje za Spartu. Po utkání jsem si do něj trochu rýpl, že jsem se trefil.“ Jedním dechem hned dodal, že je pro něj Lukáš vzor: „Jednou bych určitě chtěl hrát tak vysoko jako on.“ Potenciál má, jako záložník dal letos pět branek.

ROMAN HOLEŠ, hráč Herálce → TOMÁŠ HOLEŠ, hvězda Slavie

Společný jmenovatel u Holešů: Hrají rádi dopředu

V obličeji slavnějšího bratra nezapře, na hřišti je to ovšem trošku jiná káva. Roman Holeš, bratr defenzivní opory pražské Slavie a reprezentace, šel dlouho ve šlépějích staršího sourozence. Zřejmě jen vinou těžkého zranění působí ve čtyřiadvaceti letech „pouze“ v I. A třídě na Vysočině, kde obléká dres Herálce.

Svoje si řekneme, rady už jsme ale přenechali odborníkům, směje se Holešův otec

„Přes rok jsem kvůli poranění kolene stál. Poté jsem to zkoušel ve třetí lize v Novém Městě na Moravě a v divizi v Bystřici nad Pernštejnem, až jsem zakotvil v Herálci, kde jsem v kabině i na hřišti spokojený,“ poznamenal. Kariéru ve vyšší soutěži ovšem ještě rozhodně nezabalil. „Pokud by přišla nabídka z vyšší soutěže, určitě bych se jí nebránil,“ potvrdil.

Mimochodem, zajímá vás, v čem se odlišují? „Brácha je urostlejší, silovější typ. Dozadu byl zodpovědnější. Mě, i když jsem hrál na kraji obrany, to vždy táhlo dopředu. Však mi to také trenéři často vyčítali,“ pousmál se Roman Holeš. Nakonec i jeho známější brácha za to umí vzít, vzpomeňte na Euro a euforii v zápase s Nizozemskem (gól + asistence).

KDYŽ MÁ HOKEJISTA BRÁCHU FOTBALISTU…



Rudolf Červený (32) se živí hokejem. Vyzkoušel si ho v zámoří, hrál za Hradec Králové a naposledy působil ve Finsku. Jeho brácha Filip Červený (28) šel jinou cestou. Vybral si fotbal. „Taky jsem přemýšlel, jaké by to bylo živit se sportem. Nakonec jsem došel k závěru, že pro mě bude lepší dělat sport na neprofesionální úrovni,“ podotkl. Obléká dres SK Mladé, což je klub hrající I. B třídu v Jihočeském kraji. Za bráchou tak jezdí alespoň na výlety a jinak úspěšně podniká v nemovitostech (provozuje apartmány).

LUKÁŠ BUCHA, hráč Neratovic → PAVEL BUCHA, hvězda Plzně

Společný jmenovatel u Buchů: Jsou tiché povahy

Postavami drobnější, na hřišti prototypy motorových myší ve středu zálohy. Bratři Buchové mají hodně společného. Mladší Lukáš také dostal hlavní fotbalovou lekci v Neratovicích, ale na rozdíl od Pavla tady zůstal. Ačkoliv už jsou někde jinde (cesta slavnějšího hráče vedla přes Slavii do Plzně), pořád si fandí. Podporují se, jak to jde.

„Fandíme vždycky klubu, kde hraje brácha. Celá rodina. Jezdíme i do Plzně, samozřejmě když se to dá skloubit s mým fotbalem,“ prohlásil Lukáš Bucha.

OBRAZEM: Viktoriáni i fanoušci slavili titul v ulicích Plzně pozdě do noci

Zajímavost, důkaz? Na západě Čech se objevil naposledy před pár dny, kdy Viktoria po utkání s Baníkem slavila titul. Žádné bujaré akce, večírky a tak podobně nebyly… Nemají na to povahu.

„Oba jsou to tiší kluci,“ okomentoval to Vladimír Kaňka, předseda FK Neratovice-Byškovice. „Hrají stejné posty, mají dle mého dost podobné herní myšlení a pohyb po hřišti. Myslím, že je rozděluje pouze to, že každý hraje jinou soutěž.“ Ano, známější Bucha je ve 24 letech v Plzni a nakukuje po reprezentaci, ten druhý kope „jen“ divizi.

KDYŽ SPOLU BRÁCHOVÉ UKONČÍ KARIÉRU…



Tušíte, kde jsou Kožušany? Pokud ne, nic si z toho nedělejte. Nevelká obec ležící kousek od Olomouce má kromě zámku ještě jeden unikát. Hrají tu bráchové Marek a David Rozehnalovi. V jednom dresu se potkali až na stará kolena a pravděpodobně tu spolu ukončí kariéru. „Vychováváme mladé fotbalisty,“ konstatoval Marek, který prý svého slavného bráchu nemusel k ničemu přemlouvat. „Jeho srdíčko patří Kožušanům,“ dodal o hráči, jenž prošel sedmi zahraničními kluby včetně Paris St.-Germain.