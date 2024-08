Jaká je na okrese situace s mládeží?

Mládež mě těší, protože na Třebíčsku máme v kategorii přípravek a žáků skoro šedesátku družstev, to je určitě důvod ke spokojenosti. V kategorii dorostu jsme měli přihlášené pouze čtyři mančafty, což by znamenalo, že by tato soutěž byla pro kluby absolutně nezajímavá. Nabídli jsme jim proto postup do krajských soutěží, což všichni přijali.

Tradičně ožehavou otázkou je situace s rozhodčími. Jaký je aktuální stav na Třebíčsku?

Rozhodčí, to je letitý problém na všech úrovních. Věřím ale, že v rámci našeho okresu jimi budeme mít soutěže pokryté. U nás mezi sudími chybí střední generace. Mrzí mě také, že jsme zatím nedodali žádného rozhodčího do krajských soutěží. Věřím, že do budoucna se to zlepší, protože v kraji máme z Třebíčska malé zastoupení. Je to dané právě tím, že nám chybí střední generace, proto na tom pracujeme.

Jaké přání máte z pozice předsedy do začínající sezony?

Přeji si, aby byla bezproblémová, hráčům se vyhýbala zranění, protože fotbal hrají pro radost a potřebují být fit, aby mohli chodit do práce. Samozřejmě bych si přál, aby se fotbal líbil všem divákům.

Na závěr otázka k možné restrukturalizaci soutěží. Jaký je na ní váš názor?

Jediná novinka, která se uskutečnila, proběhla v názvosloví soutěží. Já jsem rozhodně pro uskutečnění těch plánovaných změn, ale co se týká našeho okresu, kde máme hodně mančaftů dospělých, u nás by určitě zůstal trojstupňový systém, protože máme kategorie naplněné.