Hned na dostřel je však se ztrátou dvou bodů favorizovaná Vladislav. Na chvostu tabulky jsou Nové Syrovice, Hartvíkovice a Koněšín.

SKVĚLÝ ZÁVĚR

Blatnice vstoupila do sezony nenápadně. Hned na úvod se rozešla smírně 2:2 s Lipníkem, když Jiří Trnka zachraňoval bod pět minut před koncem. Ve čtvrtém kole pak po divoké přestřelce přivezla bod z Horního Újezdu, bod si znovu zajistila v závěru. O týden později udolala 1:0 poslední Koněšín.

Potom však už rozehraný tým neklopýtl. Vyjímají se cenné výhry 1:0 v derby s Myslibořicemi a zejména 3:2 ve Výčapech. Tam Blatnici nezlomil smolný vlastenec na 2:2 deset minut před koncem a soupeři to oplatila stejnou mincí hned vzápětí.

BEZ PORÁŽKY

Také druhá Vladislav nepoznala hořkost porážky. Mrzí ji však dvě domácí remízy 2:2 s rezervou Náměště-Vícenic a Rokytnicí. Na vzájemný duel dvou neporažených však nedošlo. Měl se odehrát těsně před zrušením zbytku podzimu.

Třetí Výčapy zahájily sezonu čtyřmi výhrami, trápí je však duely s předními týmy. S Blatnicí a Myslibořicemi prohrála, s Vladislaví získala jen bod.

PŘEKVAPENÍ PODZIMU

Největším pozitivním překvapením jsou bezesporu Myslibořice. Když v předloňské sezoně postupovaly, cíl byl jasný. „Navázat na předchozí účast v okresním přeboru a v této soutěži se etablovat,“ uvedl za klub jeden z funkcionářů Martin Čapoun. To se podařilo a z nových týmů si Myslibořice vydobyly největší respekt.

Tabulka střelců

16 – Marek Máca (Třebelovice), 11 – Miroslav Řezáč (Horní Újezd), Milan Sova (Blatnice), 10 – Jan Fňukal (Lipník), 9 – Roman Hruška (Chlístov), 8 – Josef Matoušek (Myslibořice), 7 – Tomáš Lang (Nové Syrovice), Rudolf Šťáva (Lipník), 6 – Jiří Eliáš (Náměšť-Vícenice B), Tomáš Matoušek (Výčapy), Michal Trnka (Blatnice).

S jednatřiceti vstřelenými brankami jsou druhým nejproduktivnějším mančaftem přeboru. Tím nejlepším v této statistice jsou Třebelovice na čele s nejlepším střelcem soutěže Markem Mácou. Ten jich obstaral prakticky polovinu. Pátý celek tabulky vstřelil sedm gólů rezervě Náměště, po šesti pak Koněšínu, Chlístovu a Novým Syrovicím. S posledně jmenovaným soupeřem se rozešel s remízou 6:6.

Následuje vyrovnaný střed tabulky. Za očekáváním zůstaly týmy Rokytnice a Chlístova, tuhý boj o záchranu čeká trojlístek Nové Syrovice, Hartvíkovice, Koněšín.

MAJÍ CO DOHÁNĚT

Hartvíkovice fotbalově strádají, exdivizní mančaft ještě nedávno hrál 1. B třídu. Nové Syrovice pak v předminulé sezoně ještě patřily do pelotonu 1. A třídy. Koněšín v předminulé sezoně triumfoval ve třetí třídě, ale výkonnost o soutěž výše si nedokázal přenést. Navzdory tomu, že na lavičce je známý bouřlivák Petr Kylíšek starší, který rovněž trénuje HFK Třebíč. „Kluci to hrají v Koněšíně pro zábavu, snad se nám ale podaří výsledky zlepšit. Kvůli covidu máme ještě dva zápasy k dobru,“ upozorňuje Kylíšek.