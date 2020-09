V neděli vyzvala doma FŠ Třebíč Luka nad Jihlavou, která do té doby neznala pocit porážky. Ovšem v Třebíči ho poznala. Po půl hodině hry se prosadil přesnou hlavičkou z rohového kopu domácí kapitán Lukáš Hráček, kterému chvíli předtím nebyl uznán gól kvůli ofsajdu.

Jeho spoluhráči navíc neproměnili ještě řadu šancí. „V první půli jsme dominovali a soupeře jsme přehrávali po všech stránkách. Bohužel jsme neproměnili spoustu příležitostí. Ten poločas měl skončit tak tři nebo čtyři nula pro nás,“ říkal domácí trenér Tomáš Franěk.

Ve druhém poločase se hosté prosadili, kvůli ofsajdu jim rozhodčí branku neuznal. Na druhé straně byl pak ve vápně faulován domácí Dominik Adam a jeho spoluhráč Tomáš Růžička v 76. minutě poslal míč z penalty nechytatelně k levé tyči z pohledu brankáře. „Ve druhé půli jsme přestali hrát kompaktně a kazili jsme. Zaplaťpánbůh, že jsme dali pak branku z penalty a mohli jsme se uklidnit,“ popsal druhou půli svých svěřenců kouč Třebíče.

Pro trenéra Tomáše Fraňka znamenalo vítězství i úlevu, protože předchozí dva duely jeho tým prohrál. „Samozřejmě to úleva je, ale musíme uznat, že Hamry mají obrovskou kvalitu a předvedli tu skvělý fotbal i po taktické stránce. Bohužel, v Přibyslavicích jsme byli jasně lepší, ale za vedení 2:1 v první půli jsme neproměnili čtyři vyložené šance a soupeř nás potrestal,“ vrátil se k porážkám s Hamry 1:3 a proti Přibyslavicím 2:3.

Trenér vidí u svých svěřenců dva zásadní nedostatky. „Trápí nás proměňování šancí. Chybí nám ale ještě kondice,“ hledal Franěk důvody toho, proč FŠ Třebíč zatím není na pozicích, na kterých by chtěla být. Je stále cíl postup? „Jdeme zápas od zápasu, ale ano, cíl zůstává stejný, chceme postoupit,“ sdělil trenér osmého mužstva v tabulce. „Uvidíme, jak se nám bude dařit. Těžké soupeře budeme mít teprve před sebou. Máme dost času, abychom s tím něco udělali,“ dodal.

Fotbalová škola Třebíč mohla už nyní hrát 1.A třídu, jenže kvůli koronaviru se z fotbalových soutěží v loňské sezoně nepostupovalo ani nesestupovalo. „Tak lehce nás to mrzí, protože postup jsme měli jasný, náš náskok byl velký. Ale pro všechny to bohužel dopadlo stejně a nejsme jediní, kteří nepostoupili. Těch týmů bylo daleko víc. My se s tím musíme srovnat a jedeme dál,“ sdělil závěrem Tomáš Franěk.

Jeho celek čeká další zápas v sobotu, a to na hřišti třetí Nedvědice.

