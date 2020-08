Okresní fotbalové soutěže. Výčapy si zastřílely, odnesl to Koněšín

Ve čtvrtém kole okresního přeboru potvrdili dobrý vstup do soutěže fotbalisté Výčap a Vladislavi. Lídr tabulky si dojel pro snadnou výhru do Koněšína, to Vladislav musela o tři body bojovat podstatně více. O patro níže pokračovaly ve střeleckých manévrech Hrotovice a Předín. Rouchovany dokonce skórovaly osmkrát, odnesl to poslední Opatov.

Fotbal, ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce