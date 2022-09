Lídr tabulky pak těsně zdolal také Alko. „V divoké přestřelce Benjamin rozhodl v poslední minutě a díky tomu si vypracoval výraznější náskok na čele ligové tabulky,“ komentoval člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Od čtvrté příčky je tabulka první ligy velice vyrovnaná. Poslední La Bomba totiž ztrácí na čtvrté místo jen tři body. Všechny týmy už rovněž dokázaly alespoň jednou zvítězit.

Fotbalisté Staré Říše se dočkali první výhry. Sestava si sedá, všiml si Staněk

Ve druhé lize poprvé klopýtli vedoucí Žabanti. Jejich odstup od druhých Akademiků se i přesto zvýšil na čtyři body.

„Stále se trápí Autobus club, kterému se stále ještě nepodařilo bodovat. Hlavní příčina je především v nevalné docházce hráčů,“ poznamenal Němec.

Další kolo je na programu v sobotu od 8.00, hrát se bude tradičně v areálu žďárské II. Základní školy.

ŽĎÁRSKÁ LIGA MALÉ KOPANÉ - 3. KOLO

1. LIGA

Radox – Dipar 4:1, Here for beer– La Bomba 2:1, Radox – Sosáci 5:3, Here for beer – Svratka 1:3, Sosáci – Dipar 7:0, La Bomba – Svratka 6:2, Benjamin – BKS 7:1, Alko – BKS 2:1, Benjamin – Alko 6:5.



TABULKA

1. Benjamin 6 5 1 0 38:13 16

2. BKS 6 4 0 2 15:13 12

3. Alko 6 3 2 1 18:12 11

4. Sosáci 6 2 2 2 23:9 8

5. Radox 6 2 1 3 14:28 7

6. Dipar 6 2 0 4 22:22 6

7. Here for beer 6 2 0 4 17:32 6

8. Svratka 6 1 2 3 13:19 5

9. La Bomba 6 1 2 3 9:21 5



2. LIGA

Bažanti – Žabanti 1:1, Orel – Autobus 8:0, Autobus – Žabanti 2:5, Trump – Akademici 2:5, Bažanti – Trump 3:4, Orel – Akademici 3:1.



TABULKA

1. Žabanti 6 5 1 0 26:9 16

2. Akademici 6 4 0 2 18:15 12

3. Orel 6 3 1 2 30:16 10

4. Bažanti 6 2 2 2 23:12 8

5. Trump 6 2 0 4 12:31 6

6. Autobus 6 0 0 6 8:34 0