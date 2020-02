Fyzicky skvěle disponovaný středopolař má pomoci West Hamu United k záchraně v Premier League. Současně s tím se však rozhořela debata, kdo všechno může ze Součkova transferu profitovat.

A mluví se samozřejmě i o havlíčkobrodském Slovanu, kde zanedlouho pětadvacetiletý fotbalista udělal své první krůčky.

Slavia zinkasuje zbytek

Je jisté, že do Edenu poputuje 113 milionů za hostování Součka v týmu Kladivářů do konce sezony. V případě záchrany v nejvyšší anglické soutěži (nejpozději bude jasno 17. května) pak londýnský klub uplatní opci a Slavia zinkasuje zbytek ve výši 408 milionů korun.

Podle regulí FIFA pět procent z přestupové částky půjde zainteresovaným klubům jako výchovné. To se týká kromě Slavie také Viktorie Žižkov a Slovanu Liberec. V rozpočtu si polepší zhruba o 1,3 milionu.

A co havlíčkobrodský Slovan? Podle FIFA a některých českých médií by ostrouhal. To však nemusí být pravda.

„Chtěl bych některé události, které se ohledně této situace vyrojily, uvést na pravou míru. V každém podobném případě, kdy od nás hráči odcházejí již v útlém věku, to máme smluvně ošetřeno tak, aby tento odchod hráčů byl pro klub vždy výhodný, ať finančně nebo výchovně. Tedy i v případě Tomáše Součka byla smlouva bývalým vedením sepsána podobným, pro klub výhodným, způsobem,“ vše vysvětluje předseda klubu Pavel Mazánek.

Pouze na hostování

„Zdůrazňuji ovšem, že vše ve smlouvě ukotvené se týká pouze přestupu daných hráčů a Tomáš Souček je v Anglii zatím pouze na hostování. Takže nějaká jednání se Slavií ohledně finančního vyrovnání teď na pořadu dne rozhodně nejsou,“ dodává Mazánek.

Z jarního hostování tedy žádné peníze do FC Slovan nedorazí. Pokud by se hostování v létě změnilo na přestup, mohlo by být v havlíčkobrodském klubu veseleji.

K tomu předseda Mazánek dodává: „V případě přestupu bychom nastalou situaci řešili a již nyní se o ní v klubu diskutuje. Dlouhodobě řešíme třeba tréninkové plochy a zázemí pro hráče a trenéry. To by byla jedna z priorit. Je třeba samozřejmě myslet i na stabilní rozpočtovou budoucnost klubu. Přesnou částku, kterou bychom v případě Tomášova přestupu mohli obdržet, po mně nyní vědět nechtějte, jelikož je závislá na mnoha faktorech, které nejsme schopní ovlivnit.“

Veřejné tajemství

A jak zájem o vyjádření havlíčkobrodského klubu vlastně začal? „Jsme v Čechách, celá situace okolo Tomáše byla dlouho ‚veřejným tajemstvím‘ plným spekulací a zaručených zpráv. Ale v momentě, kdy jsme Tomášovi oficiálně popřáli k jeho odchodu do West Hamu, rozjela se debata opravdu na plné obrátky,“ zakončuje s úsměvem Mazánek.