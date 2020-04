Před koncem roku přišel o nohu pod kolenem a život se mu obrátil naruby. Stal se potřebným. Jenže stát se k němu dobře nezachoval. „Úředníci byli u mě v bytě. Sami si zapsali, co potřebuji. Co se musí přebudovat, jaké potřebuji pomůcky, abych mohl dál existovat. Jenže pak mi začaly chodit obálky s modrými pruhy a ve všech bylo, že se žádost o příspěvek zamítá,“ popsal vývoj situace.

Pomocnou ruku mu podali kamarádi z řad rozhodčích, zorganizovali sbírku. „Sociální sítě jsou mocné. Překvapilo mě, kolik lidí bylo ochotno přispět. Další píší, snaží se mě aspoň povzbudit. Ozývají se mi i ti, které jsem třeba patnáct let neviděl,“ svěřil se dojatě a dodal: „Všem bych chtěl moc poděkovat.“

Co se vlastně přihodilo?

Pavel Nenadál už dvanáct let válčil s cukrovkou. Život mu komplikovala, ale uměl s ní vyjít. Pořád běhal po fotbalovém hřišti, na živobytí si vydělával jako řidič nákladního auta. Až se mu v práci stal celkem banální úraz. „Bylo to v pátek. Seskakoval jsem z korby a o stupačku jsem si poranil holeň a dva prsty u nohy,“ vzpomenul. Holeň se zahojila bez potíží, s prsty to bylo horší.

Kvůli nim začalo kolečko po doktorech. „Dopadlo to tak, že mi nakonec jeden prst vzali. Jenže se to nehojilo dál, takže jsem za čtrnáct dnů přišel i o druhý. Když ani to nepomohlo, vzali mě do nemocnice znovu, kde za mnou přišel doktor a dal mi na výběr. Buď mi vezmou nohu v nártu nebo pod kolenem,“ popsal šok.

Bohužel se jednalo o realitu, se kterou se musel vyrovnat a učinit zásadní rozhodnutí. „Doktor byl ve věku, že by mohl být mým synem. Povídám mu, co by poradil svému tátovi, kdyby byl na mém místě. Řekl mi, že by mu doporučil ampu-taci pod kolenem, při kteréje velká šance, že se celá záležitost vyřeší a nebude třeba už operovat dál. Proto jsem se poradil s rodinou a tuhle variantu si vybral,“ svěřil se.

Když se vrátil domů, poznal, jak moc se mu změnil život. „Potřebuji v podstatě přebudovat byt. Do koupelny neprojedu vozíkem, takže je potřeba zvětšit dveře. Všude se musí dát madla, sám se z vany nedostanu. Je nutné vyřešit pohyb po schodech, udělat úpravy na autě, abych mohl řídit,“ vypočetl nutné a hlavně nemalé investice.

Na úpravy padnou rodinné úspory, ale ty na vše nestačí. Pavel Nenadál počítal s příspěvkem od státu, toho se ale nedočkal. Proto přijal pomoc kamarádů. „Zpočátku se mi do toho moc nechtělo. Nechtěl jsem nikoho otravovat,“ svěřil se.

Kamarádi rozhodčí ho ale přemluvili. „Zajeli za mnou domů. Společně s mým synem tu seděli synovec Martin, Ivoš Nádvorník, Marek Švehla, Zdeněk Dobrovolný, Mirek Holub. Přemluvili mne a já jim teď chci poděkovat. Dokázali neskutečné,“ děkuje.

Výzva na sociálních sítích zasáhla hodně lidí. Vybrané peníze jsou důležité, ale neméně cenný je další aspekt.

Ten lidský, který vrací Pavla Nenadála zpět do života ještě více. „Když jsem byl naposledy za ním, učil se chodit po schodech. Podpora od lidí mu hodně pomohla psychicky. Má do všeho větší chuť,“ svěřil se synovec Martin, v minulé sezoně ještě prvoligový rozhodčí.