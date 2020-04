Fotbalisty Kněžic na podzim táhl právě kanonýr Krupica. Třicetiletý otec tří dětí dal třetinu gólů svého týmu, dohromady zacílil přesně jednadvacetkrát! „Spokojenost celkem je, ale gólů mohlo být víc, něco se spálilo,“ říká útočník Kněžic, který ví, kde ho tlačí bota. „Kolikrát, když se dostanu za obranu, tak z toho nic není. Moc u toho přemýšlím. Nejlepší je asi zavřít oči,“ doplňuje s úsměvem.

I tak ale Kněžice okresnímu přeboru na podzim suverénně vládly. Nasbíraly čtyřicet bodů, protože jen jednou ze třinácti utkání remizovaly. A na druhé Jamné měly náskok deseti bodů. „Nečekali jsme to, že by to mohlo být až tak dobré. Chtěli jsme hrát na co nejlepší výsledky, ale že to půjde takhle pěkně, to bylo překvapení,“ říká Krupica.

Jenže postupový sen, na který lídr soutěže po právu mohl pomýšlet, se kvůli koronaviru rozplynul. Stejně tak i možnost pro nejlepšího podzimního kanonýra hrát o korunu krále střelců! „To až tak nemrzí, nějaký úspěch jednotlivce. Spíš to, že nemůžeme postoupit. Věřili jsme v to. Samozřejmě nevím, jak by to dopadlo, ale myslím, že bychom za tím na jaře šli. Máme skvělou partu, všechno se to sešlo,“ chválí kabinu, která šlapala na plné obrátky.

Zda-li dokáží kněžičtí fotbalisté navázat na tak povedený podzim i v příští sezoně, netuší. Ale věří, že sílu mít stále budou. „Nevím jak ostatním, ale mně rozhodně motivace chybět nebude. Když zůstaneme všichni pohromadě, tak myslím, že to nebude problém,“ přeje si útočník.

A jak se momentálně udržuje v kondici? „Nemáme moc času, protože se věnuji dvěma pracím, a také rodině. Máme tříměsíčního syna a k tomu ještě dvě starší dcery,“ dodává František Krupica.