Tomu vyšel především první poločas, v něm dosáhl hattricku. "Tři ze čtyř gólů padly po dlouhých pasech za obranu. To je styl, který mi vyhovuje. Pak už je jen na mně, zda šance proměním, tentokrát se mi zadařilo," těšilo jej.

Nejvíce pyšný byl na svoji třetí branku. "Nechci se chlubit, ale myslím, že byla opravdu pěkná. Gólman hostů byl venku z branky a já jej obloučkem z nějakých pětadvaceti metrů přeloboval," popisoval.

Zápasy Rouchovan jsou vůbec bohaté na branky. Vždyť jich tento celek během čtyř kol nového ročníku 3. třídy nasázel čtyřiadvacet! "Je dobře, že padá hodně gólů. Pokaždé samozřejmě záleží na našem soupeři. My ale chceme vyhrávat, pokud to tam padá a nám se daří, je to jen dobře," dodal Holoubek.