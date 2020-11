Skupina A

Nejlepší obrana, nejlepší útok. Logicky to muselo Slavicím ve skupině A vynést vedoucí příčku. S průměrem pěti vstřelených branek na zápas to měli soupeři velmi těžké. Uspěly jen Dukovany B díky domácí remíze 2:2, a tak jsou i díky tomu zaslouženě na druhém místě.

Slavice také opanovaly tabulku střelců, Milan Bednář se čtrnácti zásahy vede, Michal Hobza se dělí s Vojtěchem Rybníčkem (Březník) o druhou pozici. Oba se trefili desetkrát.

Rezerva Dukovan klopýtla doma proti Mohelnu (0:0) a překvapivě se vracela s prázdnou z Ocmanic (porážka 3:0). Jednu porážku má také třetí Březník. Tabulka je ale dost vyrovnaná, plný počet deseti zápasů (kvůli koronaviru a lichému počtu účastníků) mají odehrány pouze Radkovice a rezerva Třebenic.



Skupina B

Skupina B eviduje po devíti kolech jen dva nesehrané zápasy. Velmi dobře si počíná Valeč, která stejně jako u sousedů Slavice přenechala soupeřům jen dva body. Nikoho asi ale nepřekvapí, že se tak stalo na půdě druhého Podhorácka.

To musí mrzet další domácí plichta 2:2 s rezervou Želetavy, jinak by lídrovi ještě více dýchalo na záda. Pětibodová ztráta vypadá propastně, ale Podhorácko má ještě zápas k dobru. Další týmy už asi do postupových bojů nepromluví.



Tabulka střelců

4. třída – skupina A: 12 – Milan Bednář, 10 - Michal Hobza (oba Slavice), Vojtěch Rybníček, 8 – Jiří Křoustek (oba Březník), Václav Štolz (Radkovice), 7 – Petr Pislcajt (Dukovany B), Marek Ustohal (FŠ Třebíč B), Jaroslav Chadim (Kralice).

4. třída – skupina B: 12 – Tomáš Kosmák (Podhorácko), 10 – David Cabejšek (Valeč), 9 – Denis Cejpek (Štěměchy), Jan Sirota (Valeč), 8 – Ondřej Kostka (Litohoř), 7 – Jan Brabec (Heraltice), Jaromír Novák (Jakubov), Dominik Kašiar (Stařeč B), Martin Ludvík (Valeč).