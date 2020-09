Pro Rudíkov se jednalo o velmi cenné vítězství, protože jeho cíl je jasný: zachránit se. „Bojujeme o život – o záchranu, a jsme s tím smířeni. Je to důležitá výhra,“ uvedl trenér Lukáš Trnka.

Stařeč přitom začala zápas dobře, však už v deváté minutě šla do vedení, když kapitán Michal Kaňka usměrnil míč hlavičkou o tyčku do branky. O čtyři minuty později už ale bylo srovnáno zásluhou dorážejícího Pavla Malce.

Ten samý hráč se prosadil ještě těsně před koncem poločasu, když střílel přesně zpoza vápna po zemi. „Zápas hodně ovlivnil náš gól na 2:1,“ přiznal kouč Trnka. Domácí trenér František Prokop měl v zápase těžký úkol, protože někteří hráči nebyli od začátku zdravotně stoprocentní, což se také potvrdilo. „Pět našich hráčů nastupovalo se sebezapřením a po pěti nebo deseti minutách chtěli dva střídat,“ popsal Prokop. „Určitě se to projevilo,“ všiml si hostující trenér.

Rudíkovu se povedl vstup do druhé půle. Jan Trnka ve 49. minutě z úniku propálil tvrdou střelou brankáře a o čtyři minuty později byl už stav 1:4. Ve vápně se nejlépe zorientoval Josef Pažourek. „Náš nástup do druhého poločasu byl famózní,“ řekl trenér hostů. Domácí stihli korigovat jen jednou, když z penalty trefil Kaňka břevno, míč se pak lehce dotkl brankáře a ten samý hráč dorážel úspěšně.

Tento moment vzbudil velké emoce, hostující fanoušci a někteří hráči si mysleli, že se jejich brankář míče nedotkl a branka neměla platit. „Já ze střídačky viděl, že to bylo ještě od gólmana tečované. Ale bylo to z velké dálky, takže se nemůžu s někým dohadovat,“ krčil rameny domácí Prokop.

Jeho pohled na situaci potvrdila slova Trnky. „Náš brankář to nakonec opravdu tečoval. Branka tedy byla regulérní.“ V zápise je ale nakonec uvedený za střelce hostující Malec, který tak „díky“ této vlastní brance zaznamenal v utkání tři góly.

Po duelu František Prokop uznal, že výhra soupeře byla zasloužená. „Ve hře byl důraznější a my jsme udělali více chyb,“ hledal důvody prohry.

Stařeč tak po čtyřech vítězstvích ztratila body. „Zkousnout se to dá. Ale je škoda, že to bylo doma, my jsme nemohli zopakovat naše předchozí výkony,“ sdělil zklamaně. Svěřenci Lukáše Trnky tak získali nesmírně důležité tři body a bylo to zaslouženě i podle samotného kouče. „Byli jsme lepší v průběhu téměř celého zápasu,“ chválil si.

JOSEF PRÁŠEK