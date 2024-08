Pořádně nabitý bude třetí srpnový víkend po fotbalové stránce na třebíčském okrese. Ve druhém kole východní skupiny 7. ligy budou na programu hned tři derby. Všechno odstartuje sobotní zápas v Rokytnici nad Rokytnou. Nováček soutěže přivítá hostující Rudíkov.

V neděli odpoledne loni šesté Moravské Budějovice vyzvou Přibyslavice, které zakončily uplynulou sezonu na desáté příčce. V tentýž čas se pak porovnají ještě před dvěma měsíci účastníci druhé nejvyšší krajské soutěže. Kouty se tak po krátkém čase opět utkají s Náměští nad Oslavou.

V nejvyšší okresní soutěži pak bude pozornost poutat trio sousedských derby. Sobotní duel Hartvíkovice – Koněšín, stejně jako nedělní Horní Újezd – Výčapy a Valeč – Hrotovice mají společné to, že hráči a fanoušci hostujících týmů by k nim v klidu mohli vyrazit na kole či pěšky a ani by se nezadýchali.

VÍKENDOVÉ ŠLÁGRY

7. LIGA – SKUPINA B: Rokytnice n. R. - Rudíkov (SO, 16.30), M. Budějovice – Přibyslavice, Kouty – Náměšť n. O.-Vícenice (oba NE, 16.30).

8. LIGA: Hartvíkovice – Koněšín (SO, 16.30), Horní Újezd – Výčapy, Valeč – Hrotovice (oba NE, 16.30).