Symbolicky uzavřel střelecký účet Jakub Zejda. „Konečně se nám také zadařilo. Na začátku sezóny jsme měli problémy i papírově slabším soupeřům dát gól,“ hlásil spokojený útočník. „V posledních třech utkáních se to naštěstí zlomilo a začínáme hrát to, co chceme. A v utkání s Chlístovem to vyústilo v takový výsledek.“

V rámci svého gólového účtu si připsal čistý hattrick mezi dvaadvacátou a pětačtyřicátou minutou zápas. Ve druhé části přidal další dvě trefy. „Žádný velký individuální výkon to z mé strany nebyl,“ odmítá Zejda přehnanou chválu. „Musím spíš vypíchnout spoluhráče, protože bez nich se samozřejmě útočníkovi hraje těžko. Řekl bych, že to byl především povedený kolektivní výkon.“

Pernicovy doklepávačky. Lehčí góly, jen ten oblouček byl fajn, culí se snajpr

Stařeč vloni skončila v 1. B třídě dvanáctá. Ale ani toto umístění nestačilo na záchranu v krajské soutěži. „Po sestupu z bé třídy jsme si stanovili za cíl hrát minimálně v polovině tabulky a v případě možnosti se pokusit i o návrat výš. Kdybychom hráli na vršku tabulky, budeme spokojení,“ prozradil Zejda.

Stařeč je nyní s dvanácti body ve středu tabulky. Po třech posledních výhrách ale v klubu pošilhávají právě po nejvyšších příčkách.

Přiblížit se čelu budou moci o víkendu, kdy se představí na půdě třetích Výčap. „To bude těžký soupeř. Uvidíme, jak se týmu zápas vydaří. Já bohužel hrát nebudu, protože jsem ve službě. Ale věřím, že kluci naváží na naše poslední dobré výkony,“ uzavírá povídání Jakub Zejda.