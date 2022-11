Zdroj: is.fotbal.czPoslední kanonáda se ale přece jenom nečekala. Štoky přivítaly Vísku a byl to souboj o pozici lídra. „Víska mě trochu zklamala. Na to, že se hrálo o první místo v tabulce, oni kromě penalty a jedné střely z velké dálky nic neměli. To mě trošku zaskočilo,“ ohlíží se za jasným vítězství František Buben. „Možná je to i proto, že čtvrtou třídu hraji letos poprvé. Utkání to nebylo pro nás moc těžké. Naopak, měli jsme ještě mraky dalších šancí. Čekal jsem od toho víc. Sice to je čtvrtá třída, ale pořád to byl boj o čelo.“

Kromě Františka Bubna střelecky oslnil i Petr Bošacký, autor hattricku. Trio fotbalistů ze Štoků také vládne střeleckému pořadí soutěže. Nejlepší je Jindřich Dáňa (14 gólů), za ním Petr Bošacký (11) a František Buben (8). „My už si jenom chodíme zahrát fotbal,“ přiznává střelec, který proti Vísce zdvojnásobil svůj podzimní střelecký účet. „Jindra Dáňů, Petr Bošacký a další starší hráči se proběhneme, doplní nás mladí kluci. U nás jsou hodně šikovní a běhaví, takže si s nimi člověk rád zahraje. A v klidu. Už to není takové honění jako v á třídě,“ culí se Buben.

Ten na podzim v béčku nastupoval ve středu zálohy. „První gól se docela povedl. Trefil jsem ho levačkou z rohu velkého vápna. Naopak čtvrtý byla taková haluz. Po rohu hlavička do vzduchu a zapadlo to za tyč. (směje se) Jeden gól jsem dával do prázdné branky a další byl také hlavou po pěkném centru,“ popsal své trefy jedenačtyřicetiletý fotbalista.

Ve Štokách už mají za sebou nejen podzimní část sezony, ale také další důležité náležitosti fotbalového života. „Dokopná už proběhla,“ hlásí Buben. „Áčko hrálo v Pohledu, tak jsme se po našich zápasech sešli a něco málo popili.“

Nyní by mělo následovat zasloužené volno a - zimní příprava. „No, to vůbec,“ pokračuje Buben stále na veselou notu. „V béčku určitě ne. Já osobně si možná půjdu občas zatrénovat s áčkem. To jsem ostatně chodil i na podzim, když jsem měl chuť a čas. Ale nijak to hrotit nebudeme. Na jaře se sejdeme před prvním zápasem na fotbálek a začneme hrát,“ uzavřel podzimní část František Buben.