Zdroj: is.fotbal.czV neděli v Kostelci ale svoji solidní bilanci výrazně vylepšili. Výhra 10:0 překvapila i samotné hráče Růžené. „Utkání bylo z našeho pohledu krásné. Měli jsme převahu a vyšlo nám to nádherně. Před utkáním jsme se přitom báli, že prohrajeme,” netajil nejlepší střelec utkání, Ladislav Švejda.

Své branky si rozložil v podstatě na celý zápas. V desáté minutě otevřel skóre zápasu, v prvním poločase se trefil ještě jednou. Konečný výsledek potom pečetil v závěrečné fázi duelu devátou a desátou brankou. „Na hřišti se mi dařilo, asi jsem se dobře vyspal, takže se to takto sešlo,” hodnotí nevzrušeně svůj příspěvek týmu.

Přestože dosud podobnou porci branek Švejda patrně nevstřelil. „Občas dám gól, občas nic. Někdy se i stane, že jich vstřelím víc. Ale čtyři góly, to si myslím, že jsem snad ještě ani nedal,” potvrzuje s tím, že ho to bude něco stát: „Už za hattrick jsem musel slíbit flašku. Takže teď to bude nejspíš ještě větší flaška,” směje se.

ANKETA: Fanoušci fotbalu, pozor! Hlasujte o nejlepší adresu na Vysočině

Přestože je střelec z Růžené v pořadí střelců soutěže na třetím místě, nějaké ambice na vyšší soutěž nemá. „Asi v patnácti jsem si zpřetrhal vazy, takže hraji fotbal už jen pro radost. Nižší soutěže, čtvrtá třída, možná okres, ale výš nepomýšlím. To určitě ne,” uzavírá Ladislav Švejda.