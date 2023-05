Byl to skvostný návrat. Kvarteto svých branek vměstnal Jiří Houser do rozmezí mezi devátou a pětadvacátou minutu! Co čtyři minuty, to jeden gól…

Zdroj: is.fotbal.czTo všechno po dlouhé herní pauze. „V září jsem se na kole srazil s autem. Měl jsem otok mozku a další nepříjemné věci okolo,” prozradil pětadvacetiletý fotbalista. „Očekávalo se, že pauza bude delší, ale hojilo se to dobře. Takže už v únoru jsem se začal lehce hýbat a teď nastoupil do prvního zápasu,” pochvaloval si Houser.

Podobně jej potěšila vlastní střelecká produkce, byť sám úspěšný snajpr přiznává: „Byla to i docela náhoda, že to takhle vyšlo. Já jsem jinak docela palič šancí,” usmívá se Houser. „Teď to však bylo tak, že to střela, to tam zapadlo. Navíc jsem asi po roce hrál v útoku, jinak nastupuji v obraně. Takže jsem si to celkově docela užil.”

Kamenice vedla v poločase jeho zásluhou 4:1 a fotbalový rekonvalescent již do druhé části nenastoupil. „Střídání předem domluvené nebylo. Ale jak jsem nastoupil poprvé po zranění, tak ještě nemám nabranou kondici a moc nevydržím. O půli jsem byl proto docela vyřízenej a trenér mě vystřídal,” přiznal Houser.

ANKETA: Fanoušci fotbalu, pozor! Hlasujte o nejlepší adresu na Vysočině

Tradičního příspěvku do klubové kasy nebude ani on ušetřen. „Už mi pokladník naznačoval, že to bude něco stát. Ještě sice neví, kolik přesně, asi to musí někde domluvit, ale určitě mě zinkasuje,” tuší kanonýr víkendu.

O dalších svých fotbalových plánech zatím Jiří Houser konkrétně nehovoří. „V béčku bojujeme o postup, toho bych se rád účastnil. Áčku se navíc také daří, takže záleží jen na trenérech, kam mě povolají.”