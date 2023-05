Při hodnocení utkání David Čech netají, že úroveň zápasu mohla být vyšší. „Od utkání týmů z čela tabulky se asi čekalo větší drama. Lidí přišlo docela dost a myslím, že jsme potěšili. Utkání jsme měli pevně v rukách, i když první poločas asi nebyl moc koukatelný,” připouští. „Soupeř byl poměrně zalezlý v hodně lidech, takže jsme jeho branku dlouho dobývali. Oni navíc z ojedinělého brejku vyrovnali. Do poločasu jsme však stihli jít znovu do vedení.”

Zdroj: is.fotbal.czPo změně stran během úvodní necelé čtvrthodiny právě Čech dvěma góly zkompletoval hattrick a nasměroval tým ke konečnému vítězství. „Ve druhém poločase se nám už hrálo lépe. Soupeř to musel otevřít a myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli. Tři góly jsme sice dal, ale měl jsem minimálně další tři slušné šance,” dodává kriticky na svoji osobu.

Ze svých zásahů nepovažuje žádný za zvlášť výstavní. „První branka padla po dorážce penalty, ta střela byla ještě asi dvakrát tečovaná,” culí se Čech. „Druhou jsem vstřelil po pěkného akci Honzy Holého, který mi míč naservíroval před prázdnou branku. Při třetím jsme udělal ve vápně kličku obránci a vystřelil na zadní tyč, kde mi to brankář málem ještě vyrazil ven. Takže takové góly z kategorie ne nějak mimořádně hezkých.”

Přestože dres A týmu Bystřice již David Čech pověsil na hřebík, o svátečním víkendu vyrazil prvnímu týmu pomoci v divizním záchranářském duelu v Humpolci (2:2). „V áčku je teď velká marodka, takže mě trenér Olda Veselý, který se byl podívat na našem utkání, povolal. Tam jsem si ale za odehraných třicet minut dokázal, že bez tréninku je to maximálně opravdu jen na ten okres,” netajil své pocity.

Béčko Bystřice má na rozdíl od áčka ve své soutěži zcela jiné starosti. Stále je ve hře o postup do 1. B třídy. Momentálně je na první příčce tabulky s bodovým náskokem na Dolní Rožínku a Rozsochy, které však mají o jeden odehraný zápas méně. „V zimě jsem si myslel, že by to mohlo vyjít,” popisuje postupovou situaci Čech. „Nyní nevím. V pondělní dohrávce jsme opět, na jaře již potřetí, prohráli (v Osové Bítýšce 0:2 – pozn. aut.). Také v béčku se nám to nyní začíná vinou zranění trošku rozpadat. V áčku není lidí dost, z dorostu si pomoci nemůžeme, takže uvidíme, jak to s námi nakonec dopadne. Myslím, že velké hovory o postupu nejsou na pořadu dne,” uzavírá realisticky kanonýr uplynulého víkendu na Žďársku.