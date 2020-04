Dokonáno jest. Také Fotbalová asociace České republiky a následně krajské svazy ukončily sezonu na amatérské úrovni. Pořadí ve všech soutěžích zůstává platné k minulé středě, postupy a sestupy se realizovat nebudou. Propustnost může nastat mezi druhou a třetími ligami, pokud bude druhá nejvyšší soutěž dohrána.

Fotbalové utkání krajského přeboru mezi TJ Sapeli Polná a TJ Sokol Šebkovice. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Týmy z Třebíčska na ukončené sezoně většinou vydělají. Nejmarkantnější to je v krajském přeboru Vysočiny. Tam totiž byly sestupem ohroženi fotbalisté třináctých Okříšek a čtrnáctých Šebkovic. „Musíme to přijmout takové, jaké to je. Raději bychom se ale zachránili sportovní cestou,“ vychází stejné prohlášení z obou táborů.