Fotbalový krajský pohár přitom berou ve Velkém Beranově většinou vážně. Díky němu se před dvěma roky mohli utkat v předkole MOL Cupu s divizním Slavojem Polná. A přestože po vysoké porážce vypadli, jsou v regionální fázi této soutěže bráni za černého koně.

Tentokrát ale dali přednost zdraví, ambice byly na druhé koleji. „Měli jsme dva kluky v karanténě, a další čtyři museli jít na testy. Sice bychom to asi do kupy dali, ale zvítězil zdravý rozum,“ říká trenér Velkého Beranova Roman Vyskočil.

Řešení bylo více, ale v Beranově se rozhodli pro to nejjednodušší. „Nahlásili jsme to na svaz, a ti nám doporučili ten zápas odložit. A my jsme to nechtěli komplikovat, proto se nechal zkontumovat ve prospěch Světlé. Soupeře jsme se nebáli, ale zdraví je jen jedno. Navíc, pokud bychom třeba postoupili, mohl by být v dalších kolech problém. Takhle je to lepší,“ dodává Vyskočil.

Kouč také uvedl, že jeho svěřenci nakažení nejsou. „Byli jen v kontaktu s někým, kdo to měl,“ uzavřel.