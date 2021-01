Zřejmě také proto, že patří ke zkušeným hráčům, nezapomíná čtyřiatřicetiletý středopolař na sport ani v současném období. „Pravidelně si chodím každý týden dvakrát až třikrát zaběhat,“ sdělil ovšem s tím, že nejde o žádné závodní tempo. „Je to spíše v klidu, takový relax vyloženě pro udržení se v kondici. Kousek od našeho domu máme les, ve volných chvílích proto vyrazím tam.“

Vzhledem k současným, na zimu příznivým podmínkám, by mohl klidně vyrazit také do lyžařské stopy. „Upřímně přiznávám, že v lyžování jsem vyloženě amatér. Pokud si mám vybrat, tak spíše preferuji běžky před sjezdovkami, ale že bych se tomuto sportu více věnoval, to rozhodně ne. Do stopy vyrazím tak jednou za zimu. To už mám raději sáňky, ideálně s dcerou,“ naznačil.

Právě rodina záložníka účastníka krajského přeboru Vysočiny si ale jeho zvýšený pobyt doma pochvaluje. „Rodina to dokonce velice kvituje,“ smál se.

A dále se rozpovídal. „Samozřejmě si občas vyslechnu poznámky, že už bych toho mohl nechat. Navíc také hospody jsou zavřené (smích), což s fotbalem úzce souvisí. Na druhou stranu musím říci, že manželka to nyní sice kvituje, současně na mě ovšem vidí, jak moc mi adrenalin ze hřiště chybí.“

Od posledního podzimního zápasu, který se odehrál před polovinou října, se Chlup se svými spoluhráči z Náměšti neviděl. „Bohužel je to pravda. Odehráli jsme zápas s Polnou a od té doby jsme se nesetkali,“ potvrdil.

Nejen spoluhráči mu chybí. V zimě totiž přišel o řadu turnajů, kterých se každoročně účastní. Ať už se jedná o tradiční Čertovský pohár v Rapoticích nebo klání, do nichž se zapojí v dresu vězeňské služby, kde pracuje. „To mě hodně mrzelo. Třeba kolem turnaje v Rapoticích jsem měl tolik telefonátů, ale co se dá dělat,“ postýskl si.

A nejde přitom jen o samotný fotbal. „Ono to má totiž i společenský rozměr. Ano, je v tom chuť po fotbale, ale také po partě a té spoustě známých,s nimiž se díky turnaji potkám aspoň jednou do roka. Kamarádi z Rapotic, Velké Bíteše, Nové Vsi, ale také odjinud,“ zmínil za všechny.

Ačkoliv se trénovat společně ještě nemůže, od kouče Petra Kylíška hráči Náměšti individuální plány nedostali. „Každý se má udržovat v kondici dle svých možností. V tomhle určitě žádný problém nebude,“ byl přesvědčený Chlup.