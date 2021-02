Hodně turbulentní období nyní zažívají fotbalisté HFK Třebíč. V první řadě účastník krajského přeboru vyměnil trenéra. Na začátku roku byl od mužstva odvolán Petr Kylíšek, na jeho místo pak byl dosazen Radek Durda, který přitom ještě na podzim oblékal dres Náměště nad Oslavou.

Právě jeho návrat byl tak první změnou v kádru. „Půlrok bych ještě chtěl hrát, ale za každou cenu se na hřiště tlačit nebudu. Spíše jen v tom případě, pokud bych se cítil dobře a bylo to potřeba. Měl jsem problémy s kolenem, proto uvidíme, co se mnou udělá ta dlouhá pauza,“ přiznal třiatřicetiletý kouč HFK Třebíč.

Další posila by měla dorazit z divizní Velké Bíteše. „Na kraj obrany či zálohy přišel Marek Hošek. S vedením Bíteše jsme na jeho příchodu prakticky domluvení. Vedle toho máme ještě vytipované dva hráče z nižších soutěží, kteří by měli rovněž dorazit,“ naznačil.

Posily budou třeba, protože z mužstva odešla trojice hráčů. „Do Rakouska zamířili Hrobař s Ošmerou. Dále skončil také Votoupal, který se vrátil do mateřského Budišova. Hodlá stavět dům, dojíždění by pro něj tudíž bylo problémem,“ vysvětlil.

S mužstvem, jehož hráči se nyní připravují individuálně, nemá malé ambice. „Na jaře chci stabilizovat kádr a připravit jej na další ročník. Výhledovým cílem pak je rozhodně návrat Třebíče do divize. Na to ale bude potřeba více času. Určitě sem nechci přivádět nové hráče, mým cílem je návrat těch, kteří z Třebíče odešli. Těch je docela dost a jsou to kvalitní borci,“ doplnil Durda.