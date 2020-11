Želetava (se) baví fotbalem. Lepší výsledky má překvapivě venku

Předpokládá se, že ve skupině B to bude boj hlavně o druhé místo. Jasným prvoátřídním suverénem je rezerva Nového Města na Moravě, skupince pronásledovatelů pak po deseti kolech udává tón Želetava. „Určitě jsme spokojení. Získali jsme dvacet bodů, což je slušné. Samozřejmě by se našly dva tři slabší zápasy, ale i herně to nevypadá špatně,“ přemítá nad ukončeným podzimem trenér Jiří Simandl.

Narazila kosa na kámen. Fotbalisté Želetavy (v bílých dresech) se na vlastní kůži přesvědčili, že rezerva Nového Města na Moravě se bude porážet jen těžko. | Foto: Deník / Pavel Mikeš

Znalci Želetavy přitom můžou poukázat na dvě nepříjemnosti, se kterými se druhý celek tabulky musel vyrovnat. Tou první je absence gólmanské jedničky Jakuba Partla, který se mimo trávníky zranil už před začátkem sezony. „Volba byla jasná, důvěru dostal Marek Tománek a situaci zvládl velice dobře. Podával dobré výkony,“ oceňuje Simandl. Tím druhým problémem je nižší gólový příspěvek od tradičního snajpra Tomáše Vrbky (na podzim se trefil „jen“ třikrát). „Hodně mu uškodila jarní kovidová pauza,“ reaguje Simandl a pokračuje: „Loňský podzim měl výborný, ale potom kvůli pracovním povinnostem vypadl tempa. Dokázal se dostávat do brankových příležitostí, ale hodně jich neproměnil. S jejich vzrůstajícím počtem se stále více trápil, ale věřím, že se do pohody zpátky dostane,“ v žádném případě ho neodepisuje Simandl. Zaskočili za něj však ostatní, Šimon Vladeka se trefil šestkrát, Vojtěch Čurda a kapitán Tomáš Simandl pětkrát. Želetava bývala klasickým celkem domácího prostředí. To se však na podzim změnilo. A světe, div se: Více se jí dařilo překvapivě zvenku. Ve čtyřech zápasech nevyhrála a vybojovala hned osm bodů. „My jsme se snažili na herní tváři zapracovat. Víme, že dokážeme střílet góly. Problémy však máme s defenzivou. Nebylo problémem vyhrát, nebo prohrát 6:4, teď jsou hráči zodpovědnější. Hlídáme se, abychom nehráli jen nahoru dolů.“ Zkušeného kouče mrzí ztráta v Koutech. „Soupeři se zranil gólman Stýblo, my měli hodně šancí, to se jen tak nevidí, ale skórovali jsme jen dvakrát. A to si ještě Růžička dal vlastence. Naopak bod z Dobronína byl dobrý, soupeř na mě udělal dojem.“ Střelci týmu

6 – Vladeka, 5 – Čurda, Simandl, 3 – Michal Vrbka, T. Vrbka, 2 – Daniel, 1 – Jičínský, Ondráček. Pozn.: soupeři Želetavy si dali 3 vlastní góly. Domácí bilanci pak kazí dvě prohry. „Béčko Vrchoviny má dobře poskládaný tým a asi nebude mít konkurenci. My jsme prohráli 4:1, ale řekl bych, že výsledek dění na hřišti úplně neodpovídá. Pro nás byl krutý. Ale stalo se, více mě mrzí porážka s béčkem Žďáru.“ Simandl si ale hned vybaví i vydařené zápasy. „Velmi dobře jsme hráli s Jemnickem (výhra 3:0) a v Rapoticích jsme dokázali otočit z 0:2 na 3:2.“ Želetavský trenér už začíná myslet na zimní přípravu, v cílech na jaro zatím konkrétní není. „My chceme hrát dobrý fotbal, aby se líbil lidem a bavil i nás. Z toho potom vyplynou i výsledky,“ soudí Simandl.

