Světlá nad Sázavou versus Nová Ves a Želetava proti Rapoticím. Takové je složení semifinále letošního ročníku krajského poháru. Ten by se měl dohrát posledními třemi zápasy během prvních dvou červnových víkendů.

Především souboj Želetavy s Rapoticemi slibuje zajímavou podívanou. „Želetava před dvěma roky pohár vyhrála, v tabulce 1. A třídy je na tom výrazně lépe než my, navíc hraje doma. Bude jednoznačným favoritem semifinále,“ potvrdil asistent trenéra Rapotic Karel Kovařík.

Zbraně však dopředu rozhodně neskládá. „Po dlouhé přestávce jsou do fotbalu všichni nažhavení, naši hráči na tom nejsou jinak. Kluci poctivě trénují, pokusíme se překvapit a postoupit,“ sdělil.

Rapotice prý mají o motivaci postaráno. „Rádi bychom si zahráli finále proti Nové Vsi, s jejímž postupem přes Světlou počítáme. Ideálně pak před našimi fanoušky,“ dodal Kovařík.

Z tábora Želetavy žádné hlasy o jasném favoritovi duelu, který by se měl odehrát za dva týdny, nezaznívají. „Dlouho se nehrálo, proto bych byl s nějakými prognózami opatrný. Podle mého to bude vyrovnaný souboj, který rozhodne aktuální forma,“ vysvětloval trenér Želetavy Jiří Simandl.

Svá slova dokládá také zkušeností z předchozích vzájemných zápasů. „Byť jsme v tabulce 1. A třídy na odlišných pólech tabulky, pokaždé to proti Rapoticím byly vyrovnané zápasy,“ připomněl.

Příštího víkendu by rád využil k sehrání přípravného utkání. „Už jsme některé kluby oslovili, ale všichni mají na ten termín soupeře domluveného. Budeme na tom dál pracovat,“ komentoval.

O obhajobu pohárového triumfu, byť kvůli covidu-19 s ročním zpožděním, by se v Želetavě rádi pokusili. „Samozřejmě, kdo by se o to nechtěl pokusit. Počítám, že z druhého semifinále postoupí Nová Ves, rádi bychom poměřili naše síly s kvalitním celkem krajského přeboru,“ doplnil Simandl.