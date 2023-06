Střelecký koncert. Sedm branek nasázelo do sítě béčka Okříšek útočné duo Koněšína Pavel…

Rozdíl mezi oběma týmy tak v tabulce činí čtyři body. „Se sestupem už jsme byli nějakou dobu smíření. Ale dokud byla i minimální šance na záchranu, rvali jsme se o ni,“ přiznal trenér Náměště Luděk Hadraba.

Ten ihned zmínil zásadní důvod sestupu tradičního účastníka nejvyšší krajské soutěže. „Klíčové bylo, že se před začátkem ročníku kádr nedokázal adekvátně doplnit. Chyběla nejen kvalita, ale také kvantita,“ popisoval.

Nebyla to ovšem nahodilá záležitost. „Vedení klubu chtělo, abychom se vydali cestou vlastních odchovanců. A to i za cenu toho, že nás může postihnout pád do I. A třídy,“ prozradil lodivod Náměště.

Výrazné zlepšení nepřišlo ani po zimní přestávce. „Získat dnes slušného hráče do vyšší soutěže je docela problém. Proto se nám ani během zimní přípravy posílení nijak zvlášť nepovedlo,“ komentoval.

Na rychlý návrat to v klubu z Třebíčska nevypadá. „Vnímám od vedení snahu se nyní aklimatizovat v I. A třídě. V horizontu dvou až tří let se pak pokusit o návrat do přeboru,“ potvrdil.

Mladíky by v Náměšti měli udržet. „Dobře víme, že třeba Rapotice, které jsou od nás kousek, by si po nějakém hráči mohly sáhnout. Ale nikdo z kluků prý nechce odejít,“ dodal Hadraba.