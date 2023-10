To si dobře uvědomuje také jejich kormidelník. „Sám za sebe říkám, že máme v závěru podzimu velice těžký los. Hrajeme s mančafty, které mají kvalitu. Pořád tvrdím, že v přeboru může každý porazit každého,“ potvrdil kouč SK Huhtamaki Vladimír Hekerle.

DIVIZE V TŘETINĚ: Fotbalistům Vrchoviny se daří, Žďár i Meziříčí jsou v ohrožení

Na jeho celek doma čekají páté Sapeli Polná a třetí Kamenice, venku o záchranu bojující Ledeč nad Sázavou a na závěr okresní derby na hřišti čtvrtých Rapotic. „My se budeme snažit z těchto duelů vydolovat co nejvíce. bodů. Když jich bude aspoň sedm, budu spokojený,“ předestřel Hekerle.

Před sezonou byli za největšího favorita považováni, vedle nováčka z Třebíče, fotbalisté Chotěboře. Jejich současná sedmá příčka tomu sice tolik nenasvědčuje, ale pouze pětibodová ztráta znamená, že celek z Havlíčkobrodska má stále velkou šanci na posun směrem nahoru.

Navíc jej v poslední třetině podzimu postupně čekají třetí, čtvrtý, šestý a druhý tým aktuální tabulky. „Nejsme na takovém místě, kde bychom si přáli být. Také proto jsou pro nás poslední čtyři kola velkou výzvou. Jsem rád, že los rozdal takové karty, že můžeme dokázat, že patříme v tabulce výše,“ neskrýval kouč Chotěboře Martin Jakeš.

Blýskání na lepší časy? O čelo tabulky se perou fotbalisté Okříšek a FŠ Třebíč

Souboj jeho oveček s Fotbalovou školou Třebíč v posledním podzimním kole by měl být skutečným vyvrcholením úvodní poloviny sezony. „Bude to bonbonek, už se na ten zápas moc těším. Klíčové bude, jaký bude na začátku listopadu terén. Obě mužstva hrají technický fotbal, což by se na horším hřišti mohlo snadno zvrhnout jen v soubojovou záležitost,“ naznačil Jakeš.

LOS HORNÍ POLOVINY TABULKY KP VYSOČINY

11. kolo (14. a 15. 10.): Chotěboř (7) – Kamenice n. L. (3), Okříšky (1) – Sapeli Polná (5), Žďár B (9) – Pacov (6), Nové Město B (8) – Rapotice (4), FŠ Třebíč (2) – Žirovnice (12).

12. kolo (21. a 22. 10.): Rapotice (4) – Chotěboř (7), Kamenice n. L. (3) – Velké Meziříčí B (14), Ledeč n. S. (10) – Okříšky (1), Sapeli Polná (5) – Nová Ves (13), FŠ Třebíč (2) – Žďár B (9), Pacov (6) – Nové Město B (8).

13. kolo (28. a 29. 10.): Bystřice n. P. (11) – Sapeli Polná (5), Nové Město B (8) – FŠ Třebíč (2), Chotěboř (7) – Pacov (6), Okříšky (1) – Kamenice n. L. (3), V. Meziříčí B (14) – Rapotice (4).

Dohrávka 1. kola (4. a 5. 11.): Rapotice (4) – Okříšky (1), Sapeli Polná (5) – Žirovnice (12), Kamenice n. L. (3) – Nová Ves (13), FŠ Třebíč (2) – Chotěboř (7), Pacov (6) – V. Meziříčí B (14).

V závorkách jsou aktuální umístění každého týmu.