Účast v krajské 1. A třídě tak mají pro další sezonu jistu. „Chtěli jsme si to uhrát na hřišti, ale zase aspoň máme klid. Byť oficiální to ještě není,“ pousmál se trenér Jemnicka Zbyněk Kincl.

Jen sedm získaných bodů a třetí příčka od konce v neúplné podzimní tabulce východní skupiny 1. A třídy jej těšit příliš nemohla.

Pro jarní záchranářské boje však svým svěřencům důvěřoval. „Věřil jsem, že na hřišti bychom to zvládli. 1. A třídu jsme chtěli zachránit sportovní cestou, takhle je to bez pořádných emocí, které ke sportu patří,“ trošku si postýskl.

Na druhou stranu si dobře uvědomoval, jak obtížný úkol, především po psychické stránce, to mohl být. „Člověk si může myslet, jak dobrý má mančaft, ale pak to může dopadnout jakkoliv. Nepodaří se nějaký zápas, přijde nervozita, přestane se dařit… Psychicky by to asi bylo náročné,“ uznal.

Ani samotní hráči Jemnicka nebyli ve svých reakcích jednotní. „Řekl bych, že to bylo půl na půl. Někteří chtěli hrát, jiní uznali, že máme aspoň klid,“ tlumočil.

Kouč Jemnicka je nyní spíše zvědavý, co tak dlouhá pauza udělá s jednotlivými mančafty v soutěži. „U některých klubů opravdu mohou přijít problémy s nedostatkem hráčů, to je fakt,“ upozornil Kincl.