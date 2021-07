To, s čím kouč fotbalistů Okříšek tak trochu počítal, se stalo realitou. Pro další soutěžní ročník nemůže počítat s trojlístkem zkušených hráčů, kteří se po dlouhé covidové přestávce rozhodli v další sportovní kariéře nepokračovat. „Bohužel je covid přesvědčil o tom, že už pro ně fotbal na této úrovni nebude tím pravým,“ postýskl si Vladimír Hekerle.

Jde o Bastla (35 let), Dočkala (36) a Širokého (38). „Tomáš Dočkal to oznamoval už dopředu s tím, že když bude mít chuť a čas, půjde si zahrát za béčko. Ondra Široký si bral čas na rozmyšlenou, ale také u něj jsem spíše počítal s tím, že už nebude chtít dál hrát,“ popisoval.

Konec tří opor ovšem nechtěl kormidelník Okříšek přehánět. „Každopádně je to škoda. Na druhou stranu jde o starší hráče, kteří mají své rodiny. Dá se proto říci, že za nějakou dobu by to stejně muselo přijít, dalo se s tím počítat.“

Těšit však Hekerleho může, že opora klubu z Třebíčska posledních dvou dekád mezi třemi tyčemi v týmu zůstává. Zanedlouho už čtyřiačtyřicetiletý Libor Fiala by měl chytat i v další sezoně. „Nemám žádné signály o tom, že by chtěl skončit,“ prozradil.

Jako první náhrada za tři odchody se logicky nabízí sáhnout do vlastních řad. „Zkoušíme některé kluky z dorostu, ale ročník 2002 tu není zrovna příliš silný,“ přemítal Hekerle.

Druhou variantou je dotáhnout hráče odjinud. „Trénují s námi Částka s Michálkem, což jsou mladí a šikovní kluci, kteří dosud působili v nižších soutěžích. Doufám, že se s jejich kluby domluvíme,“ vyslovil své přání.

V tom případě by se kádr Okříšek výrazně omladil. „Je to tak. Pokud by se nám přestupy povedlo dotáhnout, měli bychom k dipozici hodně mladý mančaft,“ potvrdil.

Také oba červnové přípravné duely vlily kouči SK Huhtamaki pozitivní krev do žil. Po tenisovém kanáru 6:0, kterým jeho svěřenci počastovali jihočeský Buk, následovala cenná bezbranková remíza s divizním Slavojem Polná.

Ta přišla po hodně kvalitním výkonu. „První poločas byl herně dobrý, v něm jsem byl velice spokojený. Škoda jen, že jsme naše vyložené příležitosti neproměnili,“ lehce si postýskl.

Po změně stran už to bylo o něco horší. „Polná nás přehrávala, především fyzicky. V některých fázích jsme je doslova honili, ale těší mě, že náš mladý tým dokázal udržet čisté konto. Přesvědčili jsme se, že můžeme hrát vyrovnanou partii i proti diviznímu mančaftu,“ lebedil si Hekerle.

V červencové klasické letní přípravě sehrají fotbalisté Okříšek čtyři přípravná utkání, všechna před vlastními fanoušky. To úvodní druhou červencovou neděli proti divizní Staré Říši.